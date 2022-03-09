عاوزة تعملي حلويات ومعكيش فلوس هاتي كوباية دقيق وبيضة وهنعمل أحلي حلويات دوقتيها ف حياتك بدون فرن

تحب الأمهات إعداد الحلويات والمأكولات التي لا تحتاج إلى وقت طويل أثناء اعدادها حتى تختصر الكثير من الوقت وهناك العديد من الاصناف التي يمكن اعدادها باستخدام كميات بسيطة من المكونات وعندما لا تكون هناك الكثير من المكونات المتوفرة في المنزل يمكن استخدام هذه الطرق للحصول على حلويات لذيذة ومميزة وفي نفس الوقت لا تحتاج إلى الكثير من الوقت أو إلى الكثير من المكونات وخلال هذا المقال سنتحدث عن احد الوصفات التي يمكن أن تساعد على إعداد هذه المكونات بشكل سريع دون أن تحتاج إلى الكثير من الوقت أو تحتاج أيضا إلى الكثير من المكونات و نحتاج فقط خلال هذه الاصناف الى بيضة وكوب من الدقيق.

‏مكونات حلويات يتم اعدادها ببيضة كوب من الدقيق

‏فيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد وصفة سريع التحضير لا يحتاج إلى الكثير من المكونات ولا يحتاج إلى الكثير من الوقت والمكونات التي نحتاج إليها هي حتى نستطيع إعداد هذه الوصفة هي:

بيضة واحدة.

كوب واحد من الدقيق.

ملعقة واحدة من الزبدة.

ويمكن أيضا استخدام ملعقة واحدة من الزيت

رشة صغيرة من الملح

ملعقة صغيرة من الفانيليا

طريقة تحضير حلويات باستخدام بيض وكوب من الدقيق

فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج اليها حتى نستطيع إعداد حلويات لا نحتاج فيها سوى إلى بيضة واحدة وكوب من الدقيق وهذه الطريقة هي :