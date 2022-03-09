طريقة عمل الزبادي البيتي اللذيذة مثل الجاهزة تماماً

طريقة عمل الزبادي البيتي، تعد الزبادي من أهم أنواع منتجات الألبان المفيدة للغاية في تحسين وتعزيز صحة الجسم وأعضائه، وهذا لأنها من المصادر الممتازة للبروتينات والفيتامينات المهمة والكثير من المعادن الغذائية مثل الكالسيوم الذي يقوي صحة العظام والمفاصل، هذا فضلاً عن احتوائها على نوع من البكتيريا النافعة المفيدة لتحسين أداء ووظائف عمل الجهاز الهضمي والمعدة، ولذلك فإن تناول الزبادي من أكثر العادات الغذائية الأساسية بشكل يومي وخاصة قبل الذهاب إلى النوم، ومن هنا سوف نوفر لكم أسهل طريقة عمل الزبادي البيتي بمكونات بسيطة للغاية، تابعونا حضراتكم للتعرف على المكونات وطريقة التحضير.

طريقة عمل الزبادي البيتي

يمكن تحضير كاسات الزبادي الطازجة في المنزل بكل سهولة مع اقتراب شهر رمضان الكريم، وذلك لأن الزبادى من أهم الأطعمة الرئيسية خلال وجبة السحور، تعمل على تهدئه المعدة ويستخدمها العديد من الفتيات في ترطيب البشرة، بالإضافة إلى دخولها في تحضير العيد من الوصفات الطبيعية، وفيما يلي أفضل طريقه عمل الزبادي البيتي.

المكونات

خمسة أكواب كبيرة من الحليب السائل الطازج.

أربعة ملاعق كبيرة من الزبادي البلدي.

خطوات التحضير

وضع الحليب في اللبانة الخاصة به على النار ويترك حتى الغليان، ثم يرفع الحليب عن النار ويترك لكي يبرد قليلاً.

يتم وضع القليل من الحليب في بوله صغيرة ثم يقلب فيه ملاعق الزبادي لكي يصبح قوامها سائل قليلاً.

إضافة الزبادي إلى الحليب الدافئ مع التقليب لكي تمتزج الزبادي مع الحليب تماماً ويصبح القوام متماسك إلى حد ما.

سكب المزيج في أكواب الزبادي صغيرة الحجم، ثم ترص في صينية كبيرة بها كوبان من الماء الدافئ.

إدخال الصينية الفرن على درجة حرارة متوسطة وتترك لمدة ثلاثة دقائق فقط.

غلق نار الفرن وتترك الصينية بداخله لمدة 12 ساعة لكي تتماسك.

إدخال أكواب الزبادي في الصباح داخل الثلاجة لكي تبرد ثم تقدم.

طريقة عمل الزبادي البيتي بالفواكه

كما يمكن تحضير أكواب الزبادي بالفواكه من خلال اتباع نفس الخطوات السابقة مع استبدال ملاعق الزبادي البلدي بعلبة صغيرة من زبادي الفواكه بأي نكهة مفضلة، واستمتعي بأحلى زبادي بيتي.