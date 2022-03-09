نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفعولها جبار.. حبة واحدة قبل النوم هتخلصك من دهون البطن والجسم في 3 أيام مهما كان وزنك بدون حرمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة حبة على الريق لتخسيس البطن والجناب والأرداف، الوزن الزائد من المشاكل التي يعاني منها الكثير بسبب تناول الاكل بكميات كبيرة زائدة عن احتياج الجسم فيعمل الجسم على تخزينها على هيئة دهون في البطن والجناب والارداف وبالتالي يتغير شكل الجسم, ويتجه الكثير من اصحاب الوزن الزائد عن طريقة طبيعية للتخلص من الدهون المتراكمة دون ان تسبب اضرار للجسم مثل ادوية التخسيس التي لها اثار جانبية على الصحة, وخلال السطور التالية سنوضح طريقة تخليص الجسم من الدهون بمكون طبيعي واحد موجود في البيت.

طريقة التخلص من الكرش والجناب والارداف في البيت بالثوم

الثوم من المكونات الطبيعية التي لها قدرة على التخلص من الدهون الموجودة في الجسم ووصفة الثوم من الوصفات التي ليس لها اي اضرار على الجسم, حيث تحفز الجسم الي زيادة نسبة الحرق وذلك للتخلص من الوزن الزائد كما ان هذه الوصفة تحتوي على الياف تملاء المعدة وتعطي شعور بالشبع فترة طويلة, ويمكن تحضير الوصفة كالتالي:-

يتم تقطيع ثمرة ليمون وتوضع في كوب, ويقطع اربع فصوص من الثوم وتوضع مع الليمون.

يوضع على الخليط معلقة من زيت الزيتون, ومعلقة من الزنجبيل الطازج, ويقلب كل المكونات معا.

يضاف على الخليط كوب ماء دافئ ويغطي لمدة ليلة كاملة حتى تتجانس المكونات وتمتص الماء كل الفوائد الموجودة في المكونات.

يتم تناول هذا المشروب على الريق كل يوم ويمكن للتخلص من الدهون بشكل اسرع تناوله قبل النوم ايضا.

كيفية التخلص من الكرش بالليمون

الليمون يحتوي على العديد من الاحماض التي تساعد في التخلص من دهون الجسم ويعزز عملية الحرق في الجسم, ويمكن استخدام الليمون الطازج مع الليمون المجفف واللبان الذكر في التخلص من وزن الجسم الزائد ويتم تحضير الوصفة عن طريق خلط معلقة من اللبان الذكر مع ليمون شرائح وتوضع معهم حبة ليمون مجفف, ويوضع عليهم كوب ماء, ويترك الخليط فترة ويتم وضعه على النار حتى يغلي, ويترك يبرد قليلا وبعد ذلك يتم تناوله مرتين في اليوم, ومع الوقت سلاحظ التخلص من الدهون وخاصة دهون الكرش والارداف, والجناب.