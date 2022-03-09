أفضل طريقة لعمل مهلبية قمر الدين الشهية بمكونات وخطوات بسيطة

طريقة عمل مهلبية قمر الدين، قمر الدين هو أشهر مكونات ياميش رمضان ويمكن عمله عصير لتناوله على الإفطار أو عمل مهلبية ويتناول بعد الفطار أو بعد صلاة التراويح والجلوس مع العائلة، وله فوائد كثيرة ولأن الأمهات تهتم بتقديم كل ما هو مفيد وصحي لأسرتها فإنها تبحث عن طريقة سهلة لعمل مهلبية قمر الدين في المنزل، حيث يحضر في البيت بطريقة سهلة وبسيطة ومكونات اقتصادية دون بذل مجهود وهذا ما سوف نعرضه خلال المقال بالإضافة إلى ذكر فوائده سواء للجسم أو البشرة.

طريقة عمل مهلبية قمر الدين

مهلبية قمر الدين لا تحتاج إلى مكونات كثيرة أو وقت طويل ولكنها تحضر بخطوات سهلة وبسيطة وموجودة في كل مطبخ، لا يخلو منزل في شهر رمضان الكريم من قمر الدين، حيث أنه مقترن بشكل كبير بهذا الشهر الفضيل، للتحضير وفيما يأتي سوف نوضح المكونات ونذكر خطوات التحضير.

المكونات

نصف لفه قمر الدين أو ربع كيلو.

مقدار نصف ملعقه فانيليا.

مائة جرام سكر.

سبعة أكواب ماء.

أربعة ملاعق نشا.

مكسرات للتزيين.

طريقة التحضير

ضعي الماء في إناء عميق على النار ثم ضيفي إليه قمر الدين واجعلي النار هادئة.

ثم ضعي السكر مع قمر الدين وقلبيهم حتي يذوب السكر.

ضعي النشا في نصف كوب ماء، وقلبيها جيداً.

يتم إضافة النشا إلى قمر الدين واستمري في تقليب المكونات على نار هادئة حتي يصبح قوامها كثيف.

ضيفي الفانيليا إلى المهلبية وقلبيهم مرة أخرى.

اسكبي المهلبية في كاسات التقديم ثم رشي عليها المكسرات.

اتركي الكاسات حتي تبرد ثم ضعيها في الثلاجة حتى تتماسك أكثر وقدميها لأسرتك.

طريقة عمل قمر الدين

يمكنك عمل قمر الدين في المنزل بشكل بسيط وهذا من خلال شراء مشمش وإزالة البذرة الموجودة بداخلها ثم وضعها في إناء مع قليل من الماء على النار وقلبيهم باستمرار حتي تتماسك قليلاً، ضعي الخليط على صينية مدهونة زيت واتركيه لمدة أسبوع في الشمس، ويمكنك الاحتفاظ بها في الثلاجة واستخدمها عن الحاجة.

فوائد قمر الدين للجسم