نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المحوجة الفلاحي على الطريقة الأصلية بطعم زمان في المقال التالي
تعتبر المحوجة الفلاحي من الحلويات المصرية القديمة المشهورة فهي نوع من المخبوزات البسيطة ولكنها تمتلك طعم ونكهة مختلفة ومميزة، ويتم تحضيرها بالدقيق والسكر والعسل الأسود ويضاف إليهم المغات أو التحويجة المتوفرة عند العطارين، ودائماً تبحث ربات البيوت عن وصفات لعمل أنواع من الحلويات بدلاً من شرائها جاهزة، وتعتبر وصفتنا اليوم سهلة وسريعة كما أن مكوناتها متوفرة وغير مكلفة ويمكن إعدادها في المنزل بكل بساطة، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، أسهل طريقة لعمل المحوجة الفلاحي عل الطريقة الأصلية بطعم زمان.
مكونات المحوجة الفلاحي
مكونات المحوجة الفلاحي بسيطة وغير مكلفة، وسوف نقدم لكم المكونات بالمقادير المضبوطة لعمل المحوجة بالطعم الأصلي، وهي كما يلي:-
- نصف كيلو من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمالات.
- كوب من العسل الأسود.
- نصف كوب من السكر البودرة.
- كوب من الحلبة المطحونة ( المغات).
- 2 ملعقة كبيرة من السمن المذاب.
- كوب من الزيت.
- 2 ملعقة كبيرة من السمسم.
- 2 ملعقة كبيرة من حبه البركة.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
طريقة التحضير
يتم تحضير المحوجة على الطريقة الأصلية بخطوات بسيطة كالتالي:-
- نضع نصف كيلو من الدقيق وملعقة صغيرة من البيكنج بودر في إناء عميق ثم نضيف نصف كوب من السكر البودرة وكوب من المغات وملعقة كبيرة من السمسم وحبة البركة مع تقليب المكونات جيداً.
- بعد ذلك نقوم بإضافة كوب من الزيت وملعقتين كبيرتين من السمن المذاب ونقوم بتقليب المكونات حتى تمتزج مع بعضها ونحصل على قوام مفتت.
- ثم نضيف كوب من العسل الأسود ونعجن باليد حتى نحصل على عجينة طرية.
- توضع في صينية مدهونة بقليل من الزيت أو السمن ونفردها بالتساوي.
- ثم تزين بملعقة كبيرة من السمسم وحبه البركة على الوجه مع الضغط عليها برفق.
- ثم نقطعها على شكل مربعات أو حسب الرغبة وتخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية على الرف الأوسط لمدة 20 دقيقة حتى تنضج تماماً وتأخذ لون ذهبي.
- نخرج الصينية من الفرن عند تمام النضج وتترك لتبرد تماماً ثم تقدم مع كوب من الشاي أو الحليب بألف صحة وعافية.