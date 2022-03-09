المحوجة الفلاحي على الطريقة الأصلية بطعم زمان

تعتبر المحوجة الفلاحي من الحلويات المصرية القديمة المشهورة فهي نوع من المخبوزات البسيطة ولكنها تمتلك طعم ونكهة مختلفة ومميزة، ويتم تحضيرها بالدقيق والسكر والعسل الأسود ويضاف إليهم المغات أو التحويجة المتوفرة عند العطارين، ودائماً تبحث ربات البيوت عن وصفات لعمل أنواع من الحلويات بدلاً من شرائها جاهزة، وتعتبر وصفتنا اليوم سهلة وسريعة كما أن مكوناتها متوفرة وغير مكلفة ويمكن إعدادها في المنزل بكل بساطة، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، أسهل طريقة لعمل المحوجة الفلاحي عل الطريقة الأصلية بطعم زمان.

مكونات المحوجة الفلاحي



مكونات المحوجة الفلاحي بسيطة وغير مكلفة، وسوف نقدم لكم المكونات بالمقادير المضبوطة لعمل المحوجة بالطعم الأصلي، وهي كما يلي:-

نصف كيلو من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمالات.

كوب من العسل الأسود.

نصف كوب من السكر البودرة.

كوب من الحلبة المطحونة ( المغات).

2 ملعقة كبيرة من السمن المذاب.

كوب من الزيت.

2 ملعقة كبيرة من السمسم.

2 ملعقة كبيرة من حبه البركة.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

طريقة التحضير

يتم تحضير المحوجة على الطريقة الأصلية بخطوات بسيطة كالتالي:-