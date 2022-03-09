نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير مخلل الليمون المعصفر السريع في أسبوع واحد هتاكلي ليمون دايب و طعمه مثل المطاعم في المقال التالي
طريقة تحضير مخلل الليمون المعصفر السريع، تعد المخللات من أهم المقبلات التي لا يخلو سفرة طعمها من وجوده وهذا لأنه يساعد على فتح الشهية أثناء تناول الطعام، وهناك العديد من أنواع المخلل التي يمكنك تحضيرها منها مخلل البصل والفلفل والجزر والباذنجان واللفت والقرنبيط والليمون فهو من أكثر المخللات المميزة جدًا التي يتم تحضيرها و تقديمها في المطاعم والمحلات، وهناك نوعين من تخليل الليمون منها الطريقة العادية والليمون المعصفر ولكن عادتا يحتاج المخلل إلى وقت كبير ولذلك سنقدم لكم طريقة تحضير الليمون المعصفر خلال أسبوع فقط ستاكلين أحلى و أطعم مخلل ليمون.
مقادير مخلل الليمون المعصفر السريع
سنقدم لكم المكونات التي تلزمنا في تحضير مخلل الليمون المعصفر السريع و المكونات هي:
- كيلو ليمون اصفر.
- 4 فصوص ثوم بقشره.
- 2 فلفل أحمر حار مفروم.
- 3 ورقة لاورا.
- 2 ملعقة كبيرة من العصفر.
- ربع كوب حبة البركة.
- كوب جزر مبشور.
- فلفل أخضر أو شطة لتحليلها مع الليمون.
محلول التخليل
- 4 أكواب ماء (لتر ماء).
- نصف كوب خل.
- 4 ملعقة كبيرة ملح
- 3 معالق كبيرة من السكر.
طريقة تحضير مخلل الليمون الأصفر المعصفر السريع
- في البداية نأتي بالليمون ونقوم بغسل الليمون جيدا بالماء الجاري.
- بعد ذلك نأتي بوعاء كبير ونملئ منتصفه بالماء ونضع الليمون في الإناء لابد أن يغمر الليمون بالماء.
- نضع الإناء على نار متوسطة حتى يتم سلق الليمون ربع سلقة فقط.
- نرفع الليمون من على النار ونصفيه ونتركه حتى يبرد تماماً ثم نقوم بغسلة.
- نقوم بنقع الليمون في الماء لمدة 3 أيام مع تغيير الماء مرتين كل يوم لكي نتخلص من مرارة الليمون تمامًا.
- بعد ذلك نضع وعاء كبير ونضيف لتر من الماء و الخل الأبيض و الملح و السكر ونقلبهم مع بعضهم.
- نضع الوعاء على نار متوسطة حتى يغلي.
نرفعه محلول التخليل من على النار ونتركه حتى يهدأ تماماً ويبرد.
- نأتي ببرطمان زجاجي ونقوم بتعقيمة و غسلة جيداً لكى نتأكد أن نظيف خالي من البكتيريا و الجراثيم.
- نحضر خليط حشو المعصفر نخلط حبة البركة و الجزر المبشور و الشطة و الفلفل الأحمر المفروم ونقلبهم مع بعضهم.
- بعد ذلك نقوم بعمل شقوق في حبات الليمون في المنتصف.
- ثم نقوم بحشو الليمون بخلط العصفر وحبة البركة.
- بعد الانتهاء من حشو الليمون نقوم برص حبات الليمون في البرطمان.
- نضع حبات الفلفل الأخضر و ورق لورا و الثوم بين طبقات الليمون حتى نملئ البرطمان.
- ثم نضع خليط العصفر المتبقي على وجه البرطمان ونقوم بسكب محلول الملح الذي قمنا بتحضيره حتى يغمر الليمون بمحلول.
- نغلق البرطمان جيدًا ونحتفظ به لحين تخليل الليمون خلال أسبوع فقط.