طريقة تحضير مخلل الليمون المعصفر السريع في أسبوع واحد هتاكلي ليمون دايب و طعمه مثل المطاعم

طريقة تحضير مخلل الليمون المعصفر السريع، تعد المخللات من أهم المقبلات التي لا يخلو سفرة طعمها من وجوده وهذا لأنه يساعد على فتح الشهية أثناء تناول الطعام، وهناك العديد من أنواع المخلل التي يمكنك تحضيرها منها مخلل البصل والفلفل والجزر والباذنجان واللفت والقرنبيط والليمون فهو من أكثر المخللات المميزة جدًا التي يتم تحضيرها و تقديمها في المطاعم والمحلات، وهناك نوعين من تخليل الليمون منها الطريقة العادية والليمون المعصفر ولكن عادتا يحتاج المخلل إلى وقت كبير ولذلك سنقدم لكم طريقة تحضير الليمون المعصفر خلال أسبوع فقط ستاكلين أحلى و أطعم مخلل ليمون.

مقادير مخلل الليمون المعصفر السريع

سنقدم لكم المكونات التي تلزمنا في تحضير مخلل الليمون المعصفر السريع و المكونات هي:

كيلو ليمون اصفر.

4 فصوص ثوم بقشره.

2 فلفل أحمر حار مفروم.

3 ورقة لاورا.

2 ملعقة كبيرة من العصفر.

ربع كوب حبة البركة.

كوب جزر مبشور.

فلفل أخضر أو شطة لتحليلها مع الليمون.

محلول التخليل

4 أكواب ماء (لتر ماء).

نصف كوب خل.

4 ملعقة كبيرة ملح

3 معالق كبيرة من السكر.

طريقة تحضير مخلل الليمون الأصفر المعصفر السريع