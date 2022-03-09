اسرار تحبيشة الفول المدمس بالخلطة السرية وبنفس طعم المطاعم الأصلية جهزيه لسحور رمضان

اسرار تحبيشة الفول المدمس بالخلطة السرية وبنفس طعم المطاعم الأصلية الفول المدمس واحد من أنواع المأكولات المصرية التي يحبها المصريين والأجانب المقبلين لزيارة مصر، وقد تمكن من تحقيق شعبية كبيرة له حيث يتم تحضيره بمذاق مميز وجميل للغاية حيث يتم تناوله في وجبة الإفطار، وقد يتم تحضيره بتحبيشة مميزة ودقة معينة تضيف له مذاق مميز للغاية، وقد تشتهر به مجموعة من المحلات التي تتميز بتقديم طبق فول مميز المذاق يتم تحضيره بإضافات جيدة ومكونات سهلة لتنافس به المحلات الأخرى، فقد نتعرف معا على طريقة تحضير الفول المصري بالخلطة السرية التي يتم تحضيرها في المنزل من خلال اضافة الثوم والخل

طريقة تحضير دقة الفول المصري

الفول المصري واحد من الأكلات الشعبية التي يتم تناولها في وجبة الإفطار مع الفلافل، وقد يفضل تناوله الأغنياء والفقراء سواء من على العربات المخصصة لتحضير الفول أو في المطاعم أو من خلال الفول التي تحضره المرأة في المنزل، فقد نقوم بتوضيح طريقة تحضير الدقة في المنزل وهي:

ملعقتين من الثوم المفروم وملعقة كمون وملعقة كسبرة وملعقة شطة وملعقة ملح وربع كوب خل وربع كوب عصير ليمون وكوب من الماء.

تخلط جميع المكونات السابقة ويتم وضع كمية من الماء عليها ويتم وضعها في برطمان وتحفظ في الثلاجة حتى يتم استخدامها في حالة الرغبة.

وبعدها يتم غسل كمية من الفول ووضعه في كمية من الماء لمدة أربعة وعشرون ساعة، ويتم وضعه في الدماسة ويوضع على النار لمدة 8 ساعات.

وبعدها يتم تصفيته من الماء وأخذ كمية منه وهرسها بالشوكة ويتم وضع ملعقة من الطحينة عليه وكمية من الزيت.

تقلب المكونات جيدا ويتم وضع كمية من الخليط السابق الذي تم تحضره.

خلطة الطماطم للفول المدمس