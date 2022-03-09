بنص كيلو دقيق أعملي 2 كيلو بسكويت العيد بدون ماكينه مقرمش جدا زي المحلات في 10 دقائق

لا يتبقى سوى أيام قليلة على قدوم شهر رمضان، ثم يلية عيد الفطر المبارك، ويستعد الجميع لعمل بسكويت العيد والكعك، وغيرها من العادات التي يفعلها جميع الناس في الأعياد، ومعظم النساء يفضلن صنع البسكويت في المنزل أفضل من شرائها من الخارج، ولكن بعضهم لا يعرفون طريقة تحضيره، نحن نقول لهم لا تفكري في هذا الأمر مرة ثانية، نحن نقدم لهم أسهل طريقة لعمل بسكويت العيد باستخدام ربع كيلو من الدقيق سوف تقومين بتحضير أكثر من 2 كيلو من بسكويت العيد.

مقادير عمل بسكويت العيد

بسكويت العيد من الوصفات التي يعشقها الجميع، وتزداد عمليات البحث على جميع وسائل التواصل الاجتماعي لمحاولة معرفة طريقة تحضيره في المنزل:

نصف كيلو من الدقيق، ويجب اختيار الدقيق الذي يناسب جميع المعجنات.

ربع كوب من الزبدة، ويمكن استبدال بالسمن البلدي.

عدد 3 بيضات كبيرة.

كوب وربع من السكر الناعم البودر.

ملعقة كبيرة النشا.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة من الفانيليا الغامقة.

نصف كوب من عصير البرتقال أو من الحليب.

ملعقة صغيرة من النشادر.

يمكن مضاعفة الكمية التي تناسب عدد أفراد أسرتك.

خطوات عمل البسكويت مثل المحلات من المنزل

كما ذكرنا أن الكمية التي ذكرناها في الفقرة السابقة، يمكن تغييرها على حسب عدد أفراد الأسرة، ويجب اتباع الخطوات الآتية: