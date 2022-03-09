طريقة تحضير كفتة الحاتي المشوية بقوام متماسك وطعم شهي ولذيذ بطريقة الشيف شربيني

الكثيرات من الأمهات وربات البيوت يبحثن بشكل مستمر عن أسرار تتبيلة كفتة الحاتي المتماسكة المشوية وسر نجاحها للشيف شربيني، حيث أن كفتة الحاني تعد واحدة من أكثر الأكلات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص، ولكن قد يواجه الكثيرين بعض المشاكل في طريقة اعداد كفتة الحاتي في المنزل، وهو الأمر الذي يدفعهم إلى شرائها من المطاعم بأسعار مرتفعة، ولها فنحن حرصاً منا على توفير الميزانية للأسرة المصرية سوف نعرض لكم أسهل وأفضل طريقة لعمل كفتة الحاني المتماسكة مثل طريقة الشيف شربيني، فتابعوا معنا الآتي في السطور الآتية.

مكونات كفتة الحاتي المتماسكة للشيف شربيني

واحد كيلو من اللحم المفروم.

سوف نحتاج الى مائة جرام من الليه.

عدد ثلاثة بصلات.

واحد فص ثوم مهروس.

ملعقة من الملح أو حسب الرغبة.

كذلك سوف نحتاج إلى

ملعقة صغيرة واحدة من الفلفل الأسود أو حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

اتنين رغيف من العيش البلدي.

حزمة من الكزبرة الخضراء المفرومة.

حبة من الطماطم.

قطعة فحم واحدة.

طريقة تحضير كفتة الحاتي المشوية