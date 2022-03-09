نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير كفتة الحاتي المشوية بقوام متماسك وطعم شهي ولذيذ بطريقة الشيف شربيني في المقال التالي
عمر شويل - جدة طريقة تحضير كفتة الحاتي المشوية بقوام متماسك وطعم شهي ولذيذ بطريقة الشيف شربيني - ثقفني
الكثيرات من الأمهات وربات البيوت يبحثن بشكل مستمر عن أسرار تتبيلة كفتة الحاتي المتماسكة المشوية وسر نجاحها للشيف شربيني، حيث أن كفتة الحاني تعد واحدة من أكثر الأكلات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص، ولكن قد يواجه الكثيرين بعض المشاكل في طريقة اعداد كفتة الحاتي في المنزل، وهو الأمر الذي يدفعهم إلى شرائها من المطاعم بأسعار مرتفعة، ولها فنحن حرصاً منا على توفير الميزانية للأسرة المصرية سوف نعرض لكم أسهل وأفضل طريقة لعمل كفتة الحاني المتماسكة مثل طريقة الشيف شربيني، فتابعوا معنا الآتي في السطور الآتية.
مكونات كفتة الحاتي المتماسكة للشيف شربيني
- واحد كيلو من اللحم المفروم.
- سوف نحتاج الى مائة جرام من الليه.
- عدد ثلاثة بصلات.
- واحد فص ثوم مهروس.
- ملعقة من الملح أو حسب الرغبة.
- كذلك سوف نحتاج إلى
- ملعقة صغيرة واحدة من الفلفل الأسود أو حسب الرغبة.
- نصف ملعقة صغيرة من الكمون.
- اتنين رغيف من العيش البلدي.
- حزمة من الكزبرة الخضراء المفرومة.
- حبة من الطماطم.
- قطعة فحم واحدة.
طريقة تحضير كفتة الحاتي المشوية
- في البداية نقوم بوضع العيش البلدي داخل كوب من الماء ساخن.
- بعدها لابد من تصفية العيش بشكل جيد من الماء.
- يتم وضع اللحمة وكذلك اللية بداخل الكبة، ثم يتم فرمهم بشكل جيد.
- نقوم بعد ذلك بإضافة العيش الذي تم تصفيته داخل الكبة مع اللحم واللية، وذلك لفرمهم بصورة جيدة مرة أخرى، وعندما نلاحظ أن اللحمة قد أصبحت متماسكة تماماً مثل العجينة المتماسكة، نخرجها من الكبة.
- يتم غسل البصل ثم نقوم ببشره جيداً لتكون ناعم، وذلك من خلال استخدام المبشرة.
- يتم وضع البصل داخل مصفاة، وذلك للتخلص من كافة المياه التي قد توجد به.
- يتم وضع تفل البصل فوق الكفتة ثم تقليلها بشكل جيد.
- بعدها يتم إضافة الفلفل الأسود والملح، وكذلك نضيف الكمون، ثم يتم التقليب بصورة جيدة، وذلك حتى تصنع اللحم أنسجة.
- يتم إضافة الكزبرة الخضراء المفرومة فوق الكفتة.
- يتم العجن بصورة جيدة للكفتة، ثم تضع بالثلاجة لمدة ربع ساعة، وذلك قيام القيام بتشكيلها.
- يتم وضع ملعقة خل مع ماء البصل مع بشر الطماطم.
- يتم تصبيع الكفتة من خلال استخدام ماء البصل والطماطم.
- يتم رصد أصابع الكفتة داخل الصينية ثم تدخل الفرن.
- لابد أن يكون الفرن على درجة حرارة مرتفعة ثم نقوم بتهدئة النار.
- بعدها نقوم بتسخين قطعة الفحم.
- تخرج الكفتة من الفرن، ثم نضع الفحم داخل طبق ويوضع ادوسك أصابع الكفتة نضع فوق الفحم ملعقة من الزيت، ثم يتم تغطية أصابع الكفتة حتى تأخذ من رائحة الفحم.
- تقدم الكفتة مع سلطة خضراء أو سلطة الطحينة وبالهنا والشفا.