بعجينة طرية حضري خبز التورتيلا في المنزل بنفس الطعم الاصلي بمكونات بسيطة وطعم مظبوط

بعجينة طرية حضري خبز التورتيلا في المنزل بنفس الطعم الاصلي تعرفي على طريقة تحضير خبز التورتيلا في المنزل وهو من أنواع الخبز الذي يعتبر مكسيكي المنشأ وانتقل إلى الوطن العربي بصورة كبيرة وخاصة في الفترة الأخيرة، ويشبه خبز التورتيلا العيش السوري والذي يُعرف باسم “خبز الصاخ” ويمكنك تحضير العديد من الوصفات بداخل خبز التورتيلا فهو يستخدم لعمل كل أنواع الشاورما والكريبات وساندويتشات الفاهيت ووصفات مختلفة فقومي بمعرفة الطريقة وحضري ألذ تورتيلا لأطفالك حتى لا يلجأوا للأطعمة الجاهزة التي قد تتسبب في تسممهم.

طريقة تحضير خبز التورتيلا في المنزل

المكونات:-

ثلاثة أكواب كبيرة من الدقيق الأبيض الناعم.

كمية من الماء الفاتر.

سكر أبيض.

ملح طعام أبيض.

زيت نباتي.

خطوات التحضير:-

قومي بوضع الدقيق والزيت النباتي والملح الأبيض في وعاء مناسب وقلبيهم جيدًا حتى يتجانسوا معًا واعجنيهم جيدًا بيديك.

بعد ذلك قومي بوضع الماء على المكونات بالتدريج واعجني بيديك حتى تتحول المكونات إلى عجينة متماسكة ولينة.

ثم قومي بتشكيل العجينة على هيئة كرات متوسطة الحجم وضعيها داخل الوعاء واتركيها ترتاح قليلًا لمدة ربع ساعة حتى تختمر.

باستخدام النشابة قومي بفرد كل كرة على سطح خشبي أو رخام المطبخ حتى يصبح سمكها رفيع حوالي1سم.

ضعي طاسة القلي التيفالي على النار وبداخلها كمية من الزيت حتى يسخن قليلًا ثم قومي بوضع العجينة الدائرية بداخل الطاسة.

قلبي العجينة من جميع الجوانب حتى تحمر وتصبح لونها ذهبي فاتح وكرري الطريقة مع كل قطع العجين الأخرى حتى تنتهي الكمية.

ضعيه على طبق عندما ينضج وابدئي في حشوه بأي حشوة تفضلينها سواء فراخ أو لحمة أو جبن أو أي نوع حشوة.

أبرز النصائح عند تجهيز خبز التورتيلا