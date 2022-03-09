نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “حواوشي المحلات”.. طريقة عمل الحواوشي الاسكندراني بنفس طريقة المحلات وبتكلفة بسيطة في المقال التالي
العيش باللحمة أو كما هو مشهور في بعض البلاد الحواوشي من الأكلات الشهية واللذيذة، والذي يقدم باللحم المفروم أو بالسجق، وهو عبارة عن خبز تم تحضير عجينته خصيصًا لتحضيره، وطريقة تحضير عجينة الحواوشي سهلة وبسيطة ومكوناتها متوفرة في مطبخك، نقدم لكي سيدتي في وصفتنا اليوم طريقة عمل عجينة الحواوشي خطوة بخطوة.
الحواوشي من أهم الأكلات الشعبية المصري التي يحبها الكثير من الناس، فهو يحتوي على اللحمة المتبلة اللذيذة، والتي بها قيمة غذائية عالية جدًا، كما أنه من الوجبات السريعة ويمكن القيام بتحضيره في دقائق معدودة، ولذلك جئنا اليكم بطريقة عمل الحواوشي اللذيذ، بخطوات بسيطة، وبمكونات لا تحتاج إلى تكاليف كبيرة فهو من الاكلات الاقتصادية.
طريقة عمل الحواوشي باللحم المفروم اللذيذ
الحواوشي من الاكلات السريعة، والاقتصادية اللذيذة، والذي يتم تحضيره في دقائق معدودة وخطوات تحضير الحواوشي هي كالاتي:
مكونات عمل الحواوشي
- ١ كيلو من اللحم المفروم.
- كوب من البقدونس المفروم.
- بصلتين كبار الحجم مفرومة جيدًا.
- رشة من الملح.
- رشة من الفلفل الأسود.
- رشة من القرفة.
- رشة بسيطة من الزعتر والروز ماري.
مكونات العجينة
- كوبين ونصف من الدقيق الأبيض.
- ملعقتين من الخميرة الفورية.
- رشة ملح.
- ملعقتين من السكر.
- ١ كوب من المياه الدافئة.
طريقة التحضير
- احضري كوب المياه الدافئة، ثم قومي بوضع ملعقتين السكر.
- قومي بالتقليب ثم إضافة الخميرة الفورية إلى الكوب، قلبي المكونات جيدًا.
- اتركي الكوب في مكان دافيء حتى يتم فوران الخميرة بشكل واضح.
- احضري وعاء، و قومي بنخل الدقيق بداخله، مع إضافة رشة الملح بها.
- قومي بإضافة المياه بالخميرة بشكل تدريجي إلى الدقيق، وقومي بعجن المكونات جيدًا حتى الحصول على عجينة متماسكة وطرية.
- اتركي العجينة حتى تختمر لمدة ساعة.
- بعد أن يزداد حجم العجينة بشكل ملحوظ.
- قومي بتقسيم العجينة إلى كرات مناسبة الحجم.
- قومي بتجهيز اللحم المفروم الان وإضافة البصل بعد فرمه جيدًا.
- اخلطي المكونات جيدًا حتى تختلط.
- اضيفي البقدونس المفروم، وقومي بالخلط جيدًا مرة أخرى.
- أضيفي إلى المكونات البهارات التي تم تحضيرها.
- قومي بفرد العجينة على سطح صلب مرشوش بالدقيق.
- قومي بوضع قطعة مناسبة من اللحم.
- ضعي طبقة من العجين فوقها وقومي بتقفيل العجين من كل الجهات.
- افعلي ذلك في باقي الكمية الموجودة التي تم تجهيزها.
- ادخلي الخبز داخل الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة.
- اتركي الحواوشي حتى يتم نضجه ويتغير لونه إلى الذهبي.
- بعد الانتهاء اخرجي الخبز ويتم تقطيعه وتناوله مع بعض المقبلات بألف هنا.