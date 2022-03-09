“حواوشي المحلات”.. طريقة عمل الحواوشي الاسكندراني بنفس طريقة المحلات وبتكلفة بسيطة

العيش باللحمة أو كما هو مشهور في بعض البلاد الحواوشي من الأكلات الشهية واللذيذة، والذي يقدم باللحم المفروم أو بالسجق، وهو عبارة عن خبز تم تحضير عجينته خصيصًا لتحضيره، وطريقة تحضير عجينة الحواوشي سهلة وبسيطة ومكوناتها متوفرة في مطبخك، نقدم لكي سيدتي في وصفتنا اليوم طريقة عمل عجينة الحواوشي خطوة بخطوة.

الحواوشي من أهم الأكلات الشعبية المصري التي يحبها الكثير من الناس، فهو يحتوي على اللحمة المتبلة اللذيذة، والتي بها قيمة غذائية عالية جدًا، كما أنه من الوجبات السريعة ويمكن القيام بتحضيره في دقائق معدودة، ولذلك جئنا اليكم بطريقة عمل الحواوشي اللذيذ، بخطوات بسيطة، وبمكونات لا تحتاج إلى تكاليف كبيرة فهو من الاكلات الاقتصادية.

طريقة عمل الحواوشي باللحم المفروم اللذيذ

الحواوشي من الاكلات السريعة، والاقتصادية اللذيذة، والذي يتم تحضيره في دقائق معدودة وخطوات تحضير الحواوشي هي كالاتي:

مكونات عمل الحواوشي

١ كيلو من اللحم المفروم.

كوب من البقدونس المفروم.

بصلتين كبار الحجم مفرومة جيدًا.

رشة من الملح.

رشة من الفلفل الأسود.

رشة من القرفة.

رشة بسيطة من الزعتر والروز ماري.

مكونات العجينة

كوبين ونصف من الدقيق الأبيض.

ملعقتين من الخميرة الفورية.

رشة ملح.

ملعقتين من السكر.

١ كوب من المياه الدافئة.

طريقة التحضير