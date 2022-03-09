سر عمل اللقيمات المقرمشة الهشة وقلبها قطني من غير ما تشرب الزيت

تعتبر اللقيمات واحدة من أنوع الحلوى ذات الطابع العربي الأصيل فهي حلوى شرقية معروفة منذ القدم في الوطن العربي كله من مئات السنين، وهي حلوى بسيطة غير وكلفة ويقبل على تناولها الكثير من الأشخاص حيث أنها تتسم بمذاق شهي وسهولة التحضير ويكثر تحضيرها بالتحديد في شهر رمضان الكريم أعاده الله علينا جميعاً بالخير واليمن والبركات، ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على الخطوات المتبعة في تحضير اللقيمات في المنزل بالحشو المفضل لديكم.

تحضير اللقيمات المقرمشة في المنزل بحشو الجبنة

يتم تحضير اللقيمات المقرمشة في المنزل بمقادير بسيطة للغاية وفيما يلي تلك المقادير التي سوف تستخدم في عمل لقيمات محشية بالجبنة ناجحة وبدون ما تشرب الزيت.

مكونات اللقيمات بالجبنة

كأسان من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات. ربع كأس من نشا الذرة. ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية. ملعقتان صغيرتان من السكر الناعم. نصف ملعقة صغيرة من الملح. نصف ملعقة من الزعفران. ثلاثة مكعبات من الجبنة الكريمي. كأسان من المياه الدافئة. زيت غزير للقلي. شربات لسقي وتزيين اللقيمات.

خطوات تحضير اللقيمات المقرمشة في المنزل

يتم تحضير اللقيمات المقرمشة في المنزل بخطوات بسيطة للغاية وتلك الخطوات هي كلًا من التالي.

طريقة تحضير اللقيمات بالجبنة