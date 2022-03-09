زي الجاهزة وبالطعم الاصلي اعملي الطحينة لوصفات رمضان زي بتاعة المحلات بالظبط وفي عشر دقائق وبمكونات متوفرة في مطبخك

تعد الطحينة من الاشياء الاساسية فى كل منزل حيث انها تستخدم فى صنع عدة اصناف اخرى مثل الحلاوة الطحينية او سلطة الطحينة، اواستخدامها فى تحضير الوجبات مثل اعداد الفول اواضافتها للعسل الاسود، ويمكن لاى منا اعدادها فى المنزل والاستغناء عن شرائها، وهى تحضر من السمسم وتحتوى على نسبة كبيرة من الكالسيوم والحديد، واليوم نقدم لكم طريقة عمل الطحينة فى المنزل.

طريقة عمل الطحينة الاصلية في المنزل

مكونات عمل الطحينة :

كوب من السمسم.

نصف كوب من الدقيق الابيض.

ربع معلقة صغيرة من الملح.

كوب من الزيت النباتى.

طريقة تحضير الطحينة :

فى طاسه على نار متوسطه نضع السمسم ونقوم بتقليبه جيدآ حتى يأخذ اللون الذهبى الفاتح. نحضر وعاء الخلاط الكهربائى ونضع فيه السمسم. نضف اليه الدقيق والملح ونخلطهم جيدآ. يضاف الزيت تدريجيآ مع الخفق المستمر حتى نحصل على القوام المطلوب. نضع الطحينه فى وعاء محكم الغلق وتحفظ فى الثلاجه وتصبح جاهزه للاستخدام.

فوائد الطحينه :

تمنح الجسم الطاقه والحيويه.

تحمى الجهاز الهضمى من الاصابه بالامراض.

تساعد على تطهير الكلى من السموم.

تساعد على الوقاية من مخاطر الاصابة بفقر الدم لانها تحتوى على نسبة كبيرة من الحديد.

تخفف من ارتفاع ضغط الدم.

تعمل على خفض مستوى الكوليسترول فى الدم.

طريقة عمل سلطة الطحينة بالزبادى

المكونات:

كوب من الطحينة السائله.

نصف كوب من الماء.

كوب صغير من الزبادى.

٣معالق كبيرة من الزيت النباتى.

نصف معلقة صغيرة من الملح.

نصف معلقة صغيرة من الكمون.

معلقه كبيرة من عصير الليمون.

معلقه كبيرة من الخل الابيض.

بقدونس مفروم للتزيين.

الطريقة