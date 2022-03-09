سر مش هتلاقيها عند العطار.. خلطة السبع بهارات الأصلية كنز في مطبخك بطعم وريحة رهيبة هتخلي الأكل جنان

طريقة عمل خلطة السبع بهارات بنكهات مختلفة، سنعرض لكم سر خلطة السبع بهارات التى ستجعل لطعامك رائحة مميزة ومختلفة، وتعتبر خلطة السبع بهارات من أشهر الخلطات الهندية التى لا تستغني عنها ربات المنزل، تختلف هذه الخلطة من دولة لأخرى، كما يستعملها الكثير في الأكل لأنها تعطى مذاق مميز وخاص للطعام وأيضا رائحة شهية جدا ويفضل بعض الطاهين استخدامها في الرز البسمتى وإضافة الخلطة إلى اللحوم بأنواعها، ولا يوجد منزل يخلو من هذه الخلطة .

طريقة عمل خلطة السبع بهارات بنكهات مختلفة

تقبل ربات المنزل على شرائها لأنها تضيف مذاق أكثر من رائع للطعام وسنعرض لكم هنا كيفية عمل خلطة السبع بهارات بنكهاتها المختلفة بالمنزل ولن تحتاج بعد ذلك إلى شرائها من العطار، سنقدم لكم مكونات الخلطة

استخدام 4 معالق من الفلفل الأسود.

ملعقة واحدة كبيرة من القرنفل الخشن الحب.

معالق كبيره من الحبهان.

4 معالق من الكمون الناعم.

حبيتان من جوز الطيب.

ملعقتان من البردقوش.

4 معالق كبار من الكزبرة الخشنة.

كيفية اعداد خلطة السبع بهارات بالمنزل

هناك بعد الخطوات التى يجب الالتزام بها وأتباعها للحصول على نتيجة مذهلة ومضمونة من خلطة السبع بهارات، وسنعرض لكم هذه الخطوات فيما يلي؛