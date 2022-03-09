طريقة سهلة لعمل الجلاش الحلو بالزبيب وجوز الهند في المنزل بخطوات بسيطة وغير مكلفة

الجلاش من الحلويات الشرقية المشهورة في الوطن العربي، يتم تقديمه في المحلات بأكثر من حشوة كالجلاش بالسوداني، والجلاش بالكنافة، والجلاش بالمكسرات، والجلاش بالقشطة، وهو من الحلويات السهلة في التحضير في المنزل، فمكوناته بسيطة وطريقة تحضيره سريعة، فهو يتميز بطعمه الشهي واللذيذ، نقدم لكي اليوم عزيزتي طريقة عمل الجلاش الحلو بأكثر من طريقة خطوة بخطوة.

هناك بعض الاكلات الحلوى التي اعتادت الأمهات القيام بتحضيرها في المنزل، ومن أهم الحلويات المنزلية اللذيذة هو الجلاش الحلو، يتم تحضيره بدون اي مجهود، ولا يحتاج إلى وقت أو تكاليف، لذلك يفضل تواجده في المنزل كنوع من الحلويات التي تسعد الأطفال والكبار، ويتم حشو الجلاش بالعديد من الحشوات حسب الاختيار، وطريقة الإعداد هي ما سوف نتعرف عليها في هذا المقال.

طريقة عمل الجلاش الحلو بالزبيب وجوز الهند

يمكنك عمل الجلاش الحلو بحشو الزبيب اللذيذ وجوز الهند ليعطي طعم رائع ويصبح ذو قرمشة، ويمكن تقديمه للضيوف او في المناسبات، وطريقة التحضير كما يللي:

مكونات عمل الجلاش الحلو

نصف كيلو من الجلاش الطرى.

ملعقتين كبار من زيت الذرة أو عباد الشمس.

ربع كوب من السمن.

ربع كوب من جوز الهند.

ربع كوب من الزبيب.

مكونات الشربات

كوب ونصف من السكر.

كوب من المياه.

ملعقة فانيليا.

ملعقتين من عصير الليمون.

طريقة التحضير