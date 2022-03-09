نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة سهلة لعمل الجلاش الحلو بالزبيب وجوز الهند في المنزل بخطوات بسيطة وغير مكلفة في المقال التالي
الجلاش من الحلويات الشرقية المشهورة في الوطن العربي، يتم تقديمه في المحلات بأكثر من حشوة كالجلاش بالسوداني، والجلاش بالكنافة، والجلاش بالمكسرات، والجلاش بالقشطة، وهو من الحلويات السهلة في التحضير في المنزل، فمكوناته بسيطة وطريقة تحضيره سريعة، فهو يتميز بطعمه الشهي واللذيذ، نقدم لكي اليوم عزيزتي طريقة عمل الجلاش الحلو بأكثر من طريقة خطوة بخطوة.
هناك بعض الاكلات الحلوى التي اعتادت الأمهات القيام بتحضيرها في المنزل، ومن أهم الحلويات المنزلية اللذيذة هو الجلاش الحلو، يتم تحضيره بدون اي مجهود، ولا يحتاج إلى وقت أو تكاليف، لذلك يفضل تواجده في المنزل كنوع من الحلويات التي تسعد الأطفال والكبار، ويتم حشو الجلاش بالعديد من الحشوات حسب الاختيار، وطريقة الإعداد هي ما سوف نتعرف عليها في هذا المقال.
طريقة عمل الجلاش الحلو بالزبيب وجوز الهند
يمكنك عمل الجلاش الحلو بحشو الزبيب اللذيذ وجوز الهند ليعطي طعم رائع ويصبح ذو قرمشة، ويمكن تقديمه للضيوف او في المناسبات، وطريقة التحضير كما يللي:
مكونات عمل الجلاش الحلو
- نصف كيلو من الجلاش الطرى.
- ملعقتين كبار من زيت الذرة أو عباد الشمس.
- ربع كوب من السمن.
- ربع كوب من جوز الهند.
- ربع كوب من الزبيب.
مكونات الشربات
- كوب ونصف من السكر.
- كوب من المياه.
- ملعقة فانيليا.
- ملعقتين من عصير الليمون.
طريقة التحضير
- قومي بعمل الشربات في البداية.
- احضري اناء مناسب الحجم أضيفي داخل هذا الإناء السكر، ثم أضيفي إليه المياه.
- قلبي الإناء جيدًا حتى يذوب السكر تمامًا.
- ارفعي الإناء على النار واتركيه حتى يغلي مع التقليب من وقت لآخر.
- أضيفي إليه الليمون والفانيليا.
- قلبي المكونات بعد ذلك جيدًا.
- اتركي الخليط يغلي مرة أخرى حتى يصبح كثيف القوام، ثم ارفعيه من على النار.
- واتركية جانبًا.
- احضري صينية مناسبة للجلاش، وقومي بمسح طبقات الجلاش بالزيت والسمن.
- امسحي الصينية بالسمن والزيت، ضعي بداخلها خمس طبقات من الجلاش الممسوح بالسمن، ثم أضيفي عليه الزبيب وجوز الهند.
- امسحي باقي طبقات الجلاش المتبقية.
- ضعيها فوق الحشو واحدة تلو الأخرى.
- ادهني وجه الصينية بالسمن ايضًا.
- ادخلي الصينية في على درجة حرارة ١٨٠ درجة في الرف الاوسط.
- اتركيه حتى يتغير لونه إلى اللون الذهبي من جميع الجهات.
- اخرجي الجلاش من الفرن هكذا، وقومي بتقطيع الصينية بالشكل المناسب.
- صبي عليه بعد ذلك الشربات الذي تم تجهيزه.
- واتركي الصينية في الثلاجة حتى تبرد وتتماسك ليس أقل من ساعة تقريبًا.
- يمكنك تقديم الجلاش الحلو الان وتناوله وسوف ينال اعجابكم.