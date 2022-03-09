مسحب البيك السعودي هو من ألذ الأكلات السريعة الشهيرة في مطاعم البيك السعودية، هذا وقد لاق الدجاج المسحب إقبالًا من محبي أكلات مطاعم البيك، لذا أحضرنا لكم طريقة تحضير الدجاج المسحب على طريقة البيك، حتى يتثنى لكل ربة منزل أن تحضّره لأفراد أسرتها في أي وقت يطلبونه منها.

مسحب البيك السعودي طريقة تحضيره في البيت خطوة بخطوة بالصور

يتميز مسحب البيك بشهرته المنتشرة على نطاق واسع في داخل المملكة العربية السعودية، فهو يعد أكثر الوجبات طلبًا في المملكة، لكونه يتسم بمذاقه الشهي الذي نال إعجاب كل ما ذاقه من الكبار والصغار، ولهذا زاد طلب طريقة تحضيره في الآونة الأخيرة، والتي تتميز بسهولتها وقلة تكلفتها، حيث أن مكونه الأساسي هو الدجاج.

يمكن عمل مسحب البيك السعودي بمكونات في متناول الجميع، كما أن طريقة تحضيره بسيطة وفي غاية السهولة، والطريقة تجدونها في السطور التالية بالصور، حيث سيتم شرحها خطوة بخطوة بكل سلاسة.

المكونات اللازمة لتحضير مسحب البيك السعودي

4 قطع من صدور الدجاج

2 بيضة

1 كوب من الدقيق الأبيض

1 ملعقة صغيرة من بهارات الدجاج

5 كوب من الزيت

2 ملقعة كبيرة من خل الطعام الأبيض

1 كوب من البقسماط المطحون

1 ملعقة صغيرة من الزنجبيل

1 ملعقة صغيرة من بودرة الثوم

1 ملعقة صغيرة من بودرة البصل

1 ملعقة صغيرة من مسحوق الكاري

1 ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة

1 ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم

1 ملعقة صغيرة من الكزبرة المجففة

1 ملعقة صغيرة من البابريكا

1 ملعقة صغيرة من ملح الطعام

طريقة تحضير مسحب البيك السعودي

أولًا تُقطع صدور الدجاج إلى شرائح، ثم تقسم إلى قطع مستطيلة الشكل. نحضر وعاء عميق ونضع به كل التوابل، ثم نقلبهم سويًا. نضيف للتوابل كوب من الماء، مع البيضة، والخل الأبيض، ثم نخلط المكونات مع بعضها البعض. تُغمس شرائح صدور الدجاج في الخليط وتترك بالوعاء ويغطى جيدًا، ثم ندخله إلى الثلاجة ويظل بها مدة لا تقل عن ساعتين. نخرج الدجاج من الثلاجة وتؤخذ كل قطعة وتُغمس في البقسماط. نحضر مقلاة ونضع بها الزيت ونرفعه فوق النارحتى يسخن. تُقلى شرائح الدجاج حتى تنضج وتكتسب لونًا ذهبيًا. نضع مسحب الدجاج فوق مناشف ورقية، ثم ينقل في طبق التقديم ويؤكل مع أصابع البطاطس المقلية والكاتشب أو صوص الثوم.

طريقة تفريز مسحب البيك السعودي

بعد وضع شرائح الدجاح المقطعة في البقسماط، تُرص في طبق عميق مستطيل الشكل على شكل طبقات يفصل بين كل طبقة منها كيس بلاستيكي، وذلك حتى لا تلتصق القطع ببعضها البعض. بعد رص الكمية بالكامل تغطى وتوضع داخل الثلاجة لمدة ساعتين. تؤخذ قطع الدجاج من الثلاجة ويتم قليها نصف قلية في زيت ساخن حتى تكتسب لوناً فاتحًا. توضع قطع مسحب البيك فوق مناديل الطعام الورقية حتى تصفى من الزيت وتبرد. ترص القطع المقلية في علب الحفظ الخاصة بالتفريز، وتدخل في الفريز. عند الرغبة في تناول مسحب البيك السعودي يتم إخراج العلبة من الفريزر، وتُقلي قطع المسحب في زيت ساخن حتى تمام النضج، والذي يستدل عليه بإكتسابها لونًا ذهبيًا.

وبهذا سيدتي نكون قدمنا لكم طريقة سهلة لعمل مسحب البيك السعودي في البيت، دون الحاجه لإضاعة الكثير من المال أو الوقت للذهاب لتناوله بالخارج، حيث أن المكونات بسيطة وغير معقدة على الإطلاق، كما أن طريقة التحضير في غاية السهولة ولا تتطلب الكثير من المجهود.