طريقة عمل اللانشون في المنزل زي الجاهز بمكونات سهلة

اللانشون من الأطعمة اللذيذة التي يقبل على تناوله الكثير من الأشخاص خاصة الأطفال؛ حيث يرغبونه في السندوتشات المدرسية والرحلات، ولكن يعتبر تناول اللانشون لفترة طويلة غير صحي لكثرة الأحاديث عن الضرر الذي يتسبب فيه اللانشون؛ لذلك تبحث عن طريقة عمله الكثير من الأمهات لكي تضمن سلامة أسرتها، ولذلك أعددنا لكم هذا المقال خصيصا لمعرفة أسهل طريقة لعمل هذه الوصفة.

طريقة عمل اللانشون في المنزل

من خلال المكونات التي نعرضها لكم يمكنك عمل اللانشون بالطريقة الآمنة، ولا تستغرق وقت كبير في عمل هذه الوصفة ولا تكلف المال ولا المجهود، وتتمثل المكونات في الآتي:

ربع كيلو من اللحم المفروم.

ربع كيلو من الدقيق الأبيض المنخول.

عدد خمس بيضات.

2 فص ثوم.

أربع فصوص حبهان.

نصف كوب من الزيت.

أربع كبابة صيني.

ملعقة صغيرة من البصل البودر.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود الحصى.

ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

زيتون أخضر مخلى.

علبة من الجبن المثلثات.

ملعقة كبيرة من مرقة اللحمة.

ملعقة كبيرة من البابريكا.

طريقة التحضير

من خلال المكونات السابقة وطريقة تحضيرها يمكنك عمل الوصفة بنجاح لكي تضمن سلامة الأسرة، وضمان المنتجات التي يتم تحضير الوصفة من خلالها فهي غير مكلفة ومكوناتها متوفرة في كل منزل، وتتمثل هذه المكونات في الآتي: