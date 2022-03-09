نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل اللانشون في المنزل زي الجاهز بمكونات سهلة في المقال التالي
اللانشون من الأطعمة اللذيذة التي يقبل على تناوله الكثير من الأشخاص خاصة الأطفال؛ حيث يرغبونه في السندوتشات المدرسية والرحلات، ولكن يعتبر تناول اللانشون لفترة طويلة غير صحي لكثرة الأحاديث عن الضرر الذي يتسبب فيه اللانشون؛ لذلك تبحث عن طريقة عمله الكثير من الأمهات لكي تضمن سلامة أسرتها، ولذلك أعددنا لكم هذا المقال خصيصا لمعرفة أسهل طريقة لعمل هذه الوصفة.
طريقة عمل اللانشون في المنزل
من خلال المكونات التي نعرضها لكم يمكنك عمل اللانشون بالطريقة الآمنة، ولا تستغرق وقت كبير في عمل هذه الوصفة ولا تكلف المال ولا المجهود، وتتمثل المكونات في الآتي:
- ربع كيلو من اللحم المفروم.
- ربع كيلو من الدقيق الأبيض المنخول.
- عدد خمس بيضات.
- 2 فص ثوم.
- أربع فصوص حبهان.
- نصف كوب من الزيت.
- أربع كبابة صيني.
- ملعقة صغيرة من البصل البودر.
- ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود الحصى.
- ملعقة صغيرة من الثوم البودر.
- زيتون أخضر مخلى.
- علبة من الجبن المثلثات.
- ملعقة كبيرة من مرقة اللحمة.
- ملعقة كبيرة من البابريكا.
طريقة التحضير
من خلال المكونات السابقة وطريقة تحضيرها يمكنك عمل الوصفة بنجاح لكي تضمن سلامة الأسرة، وضمان المنتجات التي يتم تحضير الوصفة من خلالها فهي غير مكلفة ومكوناتها متوفرة في كل منزل، وتتمثل هذه المكونات في الآتي:
- يتم إحضار الخلاط الكهربائي ونضع به خمس بيضات.
- ثم نضع مع البيض الدقيق والجبنة المثلثات، ويتم خلطهم جيدا حتى يتجانس الخليط.
- ثم يتم وضع اللحمة المفرومة والزيت تدريجيا.
- بعد ذلك يتم فتح فصوص الحبهان ونأخذ الجزء الداخلي فقط.
- ومن ثم نضع كلا من الكبيبة الصيني والبابريكا والثوم البودر والبصل البودر والفلفل الأسود، ويقلب الجميع جيدا حتى نحصل على خليط متجانس.
- نفرد قطعة من الاسترتش المستخدم في تغليف الأطعمة.
- نضع به كمية اللانشون كلها مع وضع الزيتون ونلفها على شكل رول.
- بعد ذلك نضع مقدار من الماء يغلي ونضع في الماء ورق اللورا، بالإضافة إلى ذلك نضع عود من القرفة مع الرول ونتركه يغلي.
- تترك اللانشون لمدة ساعة ويختبر التسوية.
- بعدها نخرجها من الماء ونتركها مدة كافية حتى تبرد تماما.
- نضع اللانشون في الثلاجة حتى يتماسك جيدا.
- ثم بواسطة سكين يقطع شرائح وتقدم في طبق التقديم.
- يتم حفظه في علبة محكمة الغلق داخل الثلاجة.