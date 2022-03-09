عجينة الفطائر القطنية لعمل أشهى المخبوزات والفطائر والبيتزا في البيت بحرفية المحلات

تعتبر الفطائر القطنية من أنواع المخبوزات التي تتسم بالمذاق الشهي كما أنها سهلة التحضير ويمكن تقديمها بأكثر من طريقة سواء الحادق كفطائر الجبن والزعتر أو فطائر السبانخ أو الحلو منها كفطائر المربى والشيكولاتة، ويكثر تقديمها بالتحديد في وجبة الإفطار والعشاء كوجبة خفيفة، ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على خطوات تحضير عجينة الفطائر القطنية.

تحضير عجينة الفطائر القطنية

يتم تحضير عجينة الفطائر القطنية بطريقة سهلة للغاية كما أن المقادير سهلة وبسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وتلك المقادير هي كلًا من التالي.

مكونات عجينة الفطائر القطنية

ثلاثة كؤوس من الطحين الأبيض الفاخر. نصف كأس من الزبدة الطرية. ملعقة من الخميرة الفورية. ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر. ملعقة من السكر الأبيض. ثلاثة ملاعق من الحليب. رشة من الملح الناعم. نصف كأس من المياه الدافئة. الحشو ويكون وفقًا للرغبة إما حادق أو حلو.

خطوات تحضير عجينة الفطائر القطنية

يتم تحضير عجينة الفطائر القطنية بخطوات بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق كما أنها لا تستغرق وقت في التحضير على الإطلاق وفيما يلي الخطوات المتبعة في تحضير عجينة الفطائر القطنية.

طريقة تحضير عجينة الفطائر القطنية