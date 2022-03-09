أحلي عجينة ممكن تعمليها.. عجينة العشر دقائق السحرية لجميع أنواع المعجنات والبيتزا والفطائر هشة وخفيفة جدا

طريقة عمل عجينة العشر دقائق لكل أنواع المخبوزات

عجينة العشر دقائق من أكثر انواع المعجنات الطرية والهشة والتي يمكن استخدامها في العديد من الوصفات مثل البيتزا والكرواسون وفطائر محشوة والعديد من الوصفات الاخري, ودائما ما يحب ربات البيوت تحضير المعجنات في البيت وخاصة في الشتاء ولاستخدامها في العشاء والافطار او كوجبات للاطفال في المدارس, ويبحث الكثير من ربات المنزل عن طريقة تحضير عجينة العشر دقائق في البيت بسهولة بابسط المكونات وبسرعة كبيرة, وخلال هذا المقال سنوضح طريقة عجينة العشر دقائق في البيت بسهولة.

ما هي المكونات الازمة لعمل عجينة العشر دقائق

خمس اكواب من الدقيق.

كوبان ماء دافئ.

نصف كوب سكر.

نصف كوب زيت.

ربع كوب لبن بودر.

معلقتين خميرة.

معلقة ملح.

الخطوات الصحيحة لعمل عجينة العشر دقائق بسهولة

في اناء يوضع معلقتين الخميرة ومعلقة سكر وربع كوب ماء ويقلب المكونات حتى تذوب وبعد ذلك يغطي ويترك عشر دقائق.

يضاف باقي الماء ويضاف السكر ويقلب حتى يذوب ويضاف عليهم اللبن البودر والزيت وخليط الخميرة وتقلب كل المكونات معا.

يتم نخل الدقيق جيدا وبعد ذلك يضاف الي الخليط السائل بالتدريج وتقلب العجينة وبعد ذلك يتم عجنها جيدا لمدة عشر دقائق حتى يصبح ناعمة وبعد ذلك تدهن العجينة بالزيت, وتغطي وتوضع في مكان دافئ لتتخمر.

بعد ان تترك العجينة نصف ساعة يتم تشكيلها على هيئة قطع صغيرة وحشوها بأي حشو مفضل, وبعد ذلك تدهن من الوجه بكمية من الحليب يوضع عليها كمية من السمسم وحبة البركة وتوضع في الفرن حتى تمام النضج.

ما هي أهم الخطوات التي تجعل عجينة العش دقائق ناجحة