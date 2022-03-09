سر طريقة القرص الفلاحي البلدي الطريه وصفة ابله نظيرة

تعتبر القرص الفلاحي واحد من المأكولات الشهية التي لديها مذاق شهي بالإضافة لسهولة التحضير، فترغب الكثير من السيدات في التعرف على خطوات تحضير القرص الفلاحي بدلًا من أن يتم شرائه من المخابز وتتبعوا معنا في المقال التالي الخطوات المتبعة في تحضير القرص الفلاحي.

طريقة تحضير القرص الفلاحي

يعد القرص الفلاحي من المخبوزات الشهية التي يتم تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة كما أن المقادير غير مكلفة على الإطلاق وتتبعوا معنا في السطور الآتية مقادير تحضير القرص الفلاحي:

كيلو جرام من الدقيق. 200 جرام من السمن البلدي. لبن رائب من أجل العجن. كمية قليلة من البيكنج بودر. خميرة فورية. ملعقة من السكر. ملعقة صغيرة من الملح. جبن قديم.

خطوات تحضير القرص الفلاحي في المنزل

يتم تحضير القرص الفلاحي في المنزل بخطوات بسيطة للغاية وغير مكلفة على الإطلاق وفيما يلي خطوات تحضير القرص الفلاحي في المنزل:

أولًا يتم إذابة الخميرة والسكر في ربع كأس من المياه ويتم تقليب المقادير جيدًا ثم يتم وضعها جانبًا لمدة ربع ساعة أو لحين الفوران.

الحصول على بولة ويتم نخل فيه الدقيق ثم يتم البيكنج بودر ثم يتم التقليب جيدًا.

ثم يتم وضع الخليط الخميرة والسكر على الدقيق ويتم التقليب جيدً.

بعد ذلك يتم وضع اللبن الرائب بصورة تدريجية مع الاستمرار في العجن لحين أن يتم الحصول على عجينة ناعمة.

يتم وضع غطاء على العجينة ثم يتم تركها لحين أن تختمر ويتضاعف حجمها.

القيام بتقطيع العجينة على شكل كرات صغيرة ثم يتم وضع الحشو في المنتصف ويتم فرده ووضعه في الصينية.

يتم ترك القرص لحين أن يرتاح لفترة نصف ساعة.

يتم خبز القرص الفلاحي في الفرن ثم يقدم وبالهناء عليكم.

ملاحظات أثناء تحضير القرص الفلاحي

يلزم أن يتم استخدام دقيق من نوع جيد.