نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اشتريه من الصيدلية.. أقوي كريم كيراتين لفرد الشعر الخشن خلال 15 دقيقة في المنزل بدون مواد كيميائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيراتين من الصيدلية لفرد الشعر الخشن والمجعد، الشعر الخشن المجعد من اكثر انواع الشعر التي يصعب التعامل معها او استخدام منتجات معينة عليه او عمل تسريحات معينة, لذلك نجد ان اكثر السيدات الذين يمتلكن الشعر المجعد يرغبن في استخدام مواد لفرد الشعر ولكن تكون طبيعية ولا تؤثر على الشعر بشكل سلبي على المدي الطويل مثل البروتين والكرياتين الكيميائي الذي يتم استخدامه في صالونات التجميل وبجانب ذلك فهو مرتفع التكلفة جدا, وهناك العديد من الكريمات الطبيعية التي يمكن استخدامها لفرد الشعر دون اي اضرار على الشعر وهو ما سنوضحه خلال هذا المقال.

كريم هيرودوت الجبار للتخلص من مشكلة خشونة وتجعد الشعر

كريم هيرودوت من الكريمات المناسبة جدا للشعر المجعد فهو غني بالعديد من الفيتامينات والمواد الطبيعية التي تغذي الشعر وتساعد في حل الكثير من مشاكل الشعر, ويحتوي على نسبة عالية من البروتين الطبيعي الذي يغذي الشعر ويساعد في فك التجعد كما انه يحافظ على ترطيب الشعر ويغلف الشعر ويحميه من التساقط ويقلل الهيشان, ويمكن استخدامه على الشعر كالتالي:-

يتم تنظيف الشعر جيدا بشامبو مناسب قبل وضع الكريم عليه وذلك للتخلص من اي زيوت او اوساخ في الشعر.

يتم تمشيط الشعر جيدا ويقسم الي خصل صغيرة حتى يسهل توزيع الكريم عليها, وبعد ذلك البدء في وضع الكريم.

يتم تمشيط الشعر والكريم عليه ويغطي لمدة ساعتين ويترك ساعة دون ان يغطي وبع ذلك يتم شطف الشعر جيدا بماء بارد.

كيفية التخلص من تجعد الشعر بالبيض

البيض يحتوي على نسبة كبيرة من البروتين الذي يغذي الشعر ويساعد في فك التجعدات وبالتالي يصبح الشعر انعم واكثر صحة كما انه يقوي الشعر ويقلل من تساقطة وبالتالي يحافظ عليه, ويتم استخدام العسل مع البيض وزيت الزيتون وهذه المكونات ترطب الشعر وبالتالي تساعد في التخلص من الهيشان, ويتم تحضير الوصفة بخلط ربع كوب زيت زيتون ومعلقتين عسل وحبة من البيض, وبعد ذلك يتم تقليب كل المكونات معا حتى تتجانس, وتوزع على الشعر اربع ساعات مرتين في الاسبوع وتشطف من الشعر جيدا بشامبو