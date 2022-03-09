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عمر شويل - جدة أسهل طريقة لتحضير صوابع زينب المقرمشة واللذيذة على أصولها وسر لونها الذهبي المميز - ثقفني
أسهل طريقة لتحضير صوابع زينب المقرمشة واللذيذة هناك العديد من الحلويات الشرقية التي اشتهر بها الشعب المصري، حيث تعد أصابع زينب من أشهى وأخف الحلويات التي يمكن أن تقومي بتحضيرها وبالأخص لأنها لا تحتاج إضافة بيض عليها، الحلويات من أكثر الأشياء التي تعطي طاقة للجسم وتعطيه حيوية ونشاط لذلك تحرص الأمهات دائما على تقديم الحلويات إلى ابنائها و أفراد أسرتها ومن أسهل الحلويات التي يمكنك تحضيرها من المنزل هي أصابع زينب المقرمشة و الهشة والخفيفة.
مقادير أصابع زينب المقرمشة
- 2 كوب ونصف من الدقيق.
- ¾ كوب من السميد الناعم.
- نصف كوب من السمن المذاب أو زيت حسب الرغبه.
- ملعقة كبيرة من السكر الناعم.
- نصف ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- رشة من الملح.
- كوب من الماء أو يزيد حسب قوام العجينه.
الشربات
- 2 كوب من السكر.
- كوب من الماء.
- عصير نص ليمونه
- ملعقة كبيرة من العسل الأبيض أو عسل جلوكوز.
طريقة تحضير صوابع زينب
- في البداية نأتي بوعاء كبير ونقوم بوضع الدقيق الأبيض والسميد والسكر والملح والخميرة الفورية.
- نخلط كافة هذه المكونات مع بعضهم حتى يمتزجا المكونات الجافة مع بعضها.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الزيت أو السمن البلدي المذاب حسب الرغبة.
- نقوم بتقليب المكونات مع بعضهم حتى يتشرب الخليط من الزيت ويصبح كحبات الرمل لكي تغلف حبات الدقيق و السميد لكى تعطينا أثناء التحمير لون ذهبي مميز.
- بالتدريج نقوم بإضافة الماء حتى تتجمع العجينة وتصبح قابلة للعجن.
- نقوم بعجن العجينة جيدًا حتى تصبح طرية ولينة غير لاصقة في اليد.
- نترك العجينة على جنب حتى ترتاح قليلًا ويسهل تشكيلها.
- نقوم بتقسيم العجينة إلى قطع متوسطة الحجم ونقوم بتشكيلها بشكل بيضاوي.
- بعد ذلك نأتي بشوكة او بالمبشرة ونقوم بأخذ جزء من العجينة ونقوم بالضغط عليها بالمبشرة أو على الشوكة لكى تتشكل.
- ثم نأتي بطبق كبير ونقوم برش القليل من الدقيق عليه ونبدأ برص قطع أصابع زينب لكي لا تلتصق.
- بعد ذلك نأتي بطاسة كبيرة ونضيف زيت غزير حتى يسخن.
- نضع أصابع زينب في الزيت وتهدأ النار قليلًا حتي تأخذ اللون الذهبي الفاتح.
- نخرج الحلوى من الزيت ونقوم بوضعها في الشربات ونقوم بتقليبه في الشربات حتى تتشرب منه.
- ثم نصفي أصابع زينب من الشربات لكي تطري وتحافظ على القرمشة.
- بعد ذلك نقوم برص أصابع زينب فى طبق التقديم ويزين بالفستق المجروش ويقدم للطعام بالصحة والهنا.