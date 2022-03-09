أسهل طريقة لتحضير صوابع زينب المقرمشة واللذيذة على أصولها وسر لونها الذهبي المميز

أسهل طريقة لتحضير صوابع زينب المقرمشة واللذيذة هناك العديد من الحلويات الشرقية التي اشتهر بها الشعب المصري، حيث تعد أصابع زينب من أشهى وأخف الحلويات التي يمكن أن تقومي بتحضيرها وبالأخص لأنها لا تحتاج إضافة بيض عليها، الحلويات من أكثر الأشياء التي تعطي طاقة للجسم وتعطيه حيوية ونشاط لذلك تحرص الأمهات دائما على تقديم الحلويات إلى ابنائها و أفراد أسرتها ومن أسهل الحلويات التي يمكنك تحضيرها من المنزل هي أصابع زينب المقرمشة و الهشة والخفيفة.

مقادير أصابع زينب المقرمشة

2 كوب ونصف من الدقيق.

¾ كوب من السميد الناعم.

نصف كوب من السمن المذاب أو زيت حسب الرغبه.

ملعقة كبيرة من السكر الناعم.

نصف ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

رشة من الملح.

كوب من الماء أو يزيد حسب قوام العجينه.

الشربات

2 كوب من السكر.

كوب من الماء.

عصير نص ليمونه

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض أو عسل جلوكوز.

طريقة تحضير صوابع زينب