الحل النهائي لعلاج تسوس الأسنان الذي يخفيه الأطباء لن تلجأ لإقتلاع الاضراس ستعود كما كانت بدون تسوس

تسوس الاسنان من أكثر مشاكل شيوعا ويحدث تسوس الاسنان بسبب العديد من العادات الخاطئة منها تناول الحلويات بشكل كبير و عدم الحرص على تنظيف الاسنان بشكل منتظم ويسبب تسوس الاسنان ألم شديد في الاسنان والشعور بعد القدرة على تناول الاطعمة المقرمشة, ويبحث الكثير من اصحاب هذه المشكلة عن حل لها يساعد في التخلص من تسوس الاسنان لتجنب اقتلاع الاسنان ويكون الخل فعال ولا يسبب اي اضرار على اللثة, وخلال السطور التالية سنوضح كيفية التخلص من تسوس الاسنان في البيت بمكون سحري.

كيفية التخلص من تسوس الاسنان بسهولة في البيت

الثوم من افضل المواد الطبيعية التي يمكن استخدامها للتخلص من تسوس الاسنان حيث ان له خصائص مضادة للبكتيريا ويقلل من انتشار التسوس ويساعد في التخلص منه ويتم تحضير خلطة الثوم لعلاج تسوس الاسنان كالتالي:-

يتم خلط معلقة كبيرة من القرنفل مع كوب ماء ويضاف عليهم معلقة من زيت النعناع ويترك الخليط ساعتين.

يتم بشر كمية من فصوص الثوم وبعد ذلك يوضع عليها معلقة من الملح ويضاف عليها معلقتين من خليط القرنفل والماء وتقلب كل المكونات معا حتى تصبح مثل العجينة وتوضع على الاسنان المتسوسة.

يتم استخدام هذه الخلطة بشكل يومي على الاسنان ومع الوقت سيلاحظ عدم الشعور بأي ألم من الاسنان والتخلص من التسوس بشكل نهائي.

أفضل الطريق التي يمكن اتباعها للوقاية من تسوس الاسنان

تنظيف الاسنان من أهم الخطوات التي تساعد في الحماية من التسوس ويجب الحرص على استخدام معجون اسنان به نسبة جيدة من مادة الفلور لانه يقلل من تسوس الاسنان ويزيد من صحتها, ويمكن استخدام خيط الاسنان من اهم العادات التي تحافظ على الاسنان لانها تزيل بقايا الطعام الموجود بين الاسنان والتي تسبب تراكم البكتيريا والفطريات, وبالتالي تسوس الاسنان.