نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أصنعي بنفسك غسول طبيعي منزلي لتنظيف البشرة الدهنية وإزالة الزيوت الزائدة في دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر البشرة الدهنية من أكثر أنواع البشرة التى تواجه العديد من المشاكل، لكونها تفرز دهون تتسبب فى ظهور حب الشباب وتكوين المسامات الواسعة بها، ولحل كل هذه المشاكل لابد من اتباع روتين للبشرة الدهنية حتى لا تتفاقم المشاكل بها، ومن أهم الطرق التى تتبع فى تنظيف البشرة الدهنية هو الغسول الذى يتلاءم معها، لذلك سوف نعرض وصفة غسول البشرة الدهنية.

تعتبر البشرة الدهنية من أكثر أنواع البشرة التى تحتاج إلى تنظيفها بصورة مستمرة، لما لها من مشاكل كثيرة توجد على سطح البشرة، وهناك طرق ومساحيق يدخل بها مواد كيميائية تضر البشرة، لذلك ننصح باستخدام الطرق الطبيعية لما لها من فوائد علاجية لكل أنواع البشرة، وفى هذا المقال سوف نعرض لكم عن وصفة طبيعية غسول البشرة الدهنية.

طريقة تحضير غسول للبشرة الدهنية بالليمون

يعد الليمون من الوصفات الطبيعية المفيدة جداً للبشرة الدهنية، لما له من نتائج مذهلة فى علاج البشرة الدهنية، فهو يعمل على إغلاق مسامات البشرة الواسعة التى تظهر فى البشرة الدهنية، مما يؤدى إلى ظهور الحبوب والندب، كما أنه من المقشرات الطبيعية التى تفتح البشرة الناتجة من التعرض لأشعة الشمس، فهو يعمل على انسداد المسامات وصغر حجمها.

ومن فوائده العلاجية فى حل مشاكل البشرة الدهنية إنه يعمل كغسول طبيعي لايضر البشرة، بل يعالج البقع والكلف التى تظهر على البشرة، فهو يحتوي على فيتامين سي الذي يمنح البشرة الإشراق والبياض دون أى تكلفة أو أضرار بالبشرة عكس الطرق الكيميائية التى يلجأون بعض النساء لحل مشاكل البشرة الدهنية فهى طرق ضارة جدا بالبشرة.

طريقة عمل غسول البشرة الدهنيه بزيت الليمون

المكونات

عدد 2 ليمون طازج.

ربع كوب من اللبن.

ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا.

تحضير الغسول للبشرة الدهنية

نحضر وعاء ونقوم بعصر الليمون ونضع اللبن والزيت، ثم نخلطهم معاً.

نحضر زجاجة معقمة ونضع بداخلها الخليط السائل ونرج الزجاجة جيداً.

نقوم بوضع الغسول على قطعة من القطن ونمسح بها الوجه والرقبة ونتركه لمدة دقيقتين.

نغسل الوجه بالماء فقط.

يستخدم الغسول مرة صباحاً ومرة مساءاً.

يحتفظ الغسول في الثلاجة لمدة ثلاث أيام فقط، ثم يعيد صنعه من جديد.

سوف تلاحظين من اول مرة وجه مشدود وبشرة فاتحة ومنورة بسبب دخول اللبن الذى يعمل على تفتيح البشرة، كما أنه يساعد على تنظيف البشرة الدهنية من الدهون التى تتسبب فى المسامات الواسعة والأتربة العالقة على سطح البشرة الدهنية، كما أن لزيت الجوجوبا فوائد عظيمة للبشرة الدهنية فهو أكثر الزيوت التى تمتصه البشرة سريعاً مما يحافظ على ترطيب البشرة وعدم تعرضها للجفاف.