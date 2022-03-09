سحر مفعول كريم النشا والليمون الرهيب لتبييض وتنظيف البشرة وإزالة الجلد الميت والتصبغات في دقائق

يعتبر الليمون من المكونات الطبيعية التى تعمل على تفتيح البشرة، لأنه يحتوى على فيتامين سي الذى يعزز من مناعه وتقوية البشرة، حيث يمد البشرة بالاشراق والنضارة، كما أن النشا من الوصفات التجميلية التى تعمل على التفتيح بشكل كبير، وهذا من الفوائد الهامة لكريم الليمون والنشا، وسوف يتم التعرف فى هذا المقال عن وصفه عمل كريم النشا والليمون.

طريقة عمل كريم النشا والليمون

النشا والليمون من المكونات التى تدخل فى الوصفات لحل جميع أنواع البشرة، فالليمون يحتوى على فيتامين سي الذى يعمل على تفتيح وتعزيز البشرة كما أنه يساعد فى تنظيف البشرة من الأتربة والغبار الذى يتواجد على سطح البشرة، فهو ممتاز فى العنايه بالبشره والجسم والشعر، ومن فوائد الليمون أيضاً أنه يصلح لعلاج مشاكل البشرة الدهنية فهو يقوم بتقشير البقع وآثار الحبوب والندبات التى تظهر على البشرة، وبالتالى يقوم بتحديد البشرة وإزالة الشوائب، كما أن النشا تعادل مميزات الليمون فهى تعمل على التفتيح أيضاً، كما أنها تعمل على شد وازاله التجاعيد من على البشرة، فهى من المكونات التى تدخل فى العديد من الوصفات التجميلية التى تعمل على التفتيح والنضارة، كم أن النشا والليمون يعملان على تنظيف البشرة الدهنية، كما يعملان على التفتيح المضاعف، هناك بعض السيدات يشترون كريمات التفتيح بمبالغ هائله، كما أن هذه الكريمات يمكن أن تعمل نتائج عكسية وتضر البشرة على المدى البعيد، ولكن كريم الليمون والنشا لا يعملان على الأضرار بالبشرة.

طريقة عمل كريم النشا والليمون

يمكن ان نقوم بإعداد هذا الكريم بطريقة سهلة ولا يستغرق وقت فى تحضيره.

المكونات

ربع كوب من النشا.

كوب من الماء.

ليمونه واحده.

طريقة التحضير