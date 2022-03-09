بأقل تكلفة أصنعي مزيل عرق طبيعي منزلي لإزالة رائحة العرق بزيت عطري يدوم طويلاً

تتعرض معظم النساء التعرق أثناء فصل الصيف بصفة دائمة مما يزيد من معدل إخراج السموم من الجسم، ويحدث التعرق نتيجة لعدم تهوية المكان الذي يفرز منه العرق ويسبب البكتيريا في مناطق معينة من الجسم مثل الابط والمناطق الحساسة، يجب أيضا الحفاظ على النظافة الشخصية لهذه المناطق حيث عدم اظهار رائحة العرق الكريهة، فيلجأ معظم الناس إلى مزيلات العرق للتخلص من الروائح الغير محببة ولكن دون جدوى، فيمكن تحضير مزيل العرق بالمنزل بطريقة سهلة وبسيطة وآمنة بروائح عطرية فواحة تدوم طوال اليوم.

أولا: طريقة عمل مزيل العرق بماء الورد:-

المكونات:-

٤ معالق شبه مطحونه.

كمية مناسبة ماء الورد.

٦ معالق من بودرة التلك.

قطرات من زيت المسك الابيض.

طريقة التحضير:-

في بولة نقوم بوضع الشبه المطحونة ثم يضاف إليها بودرة التلك ثم نضيف ماء الورد تدريجياً حتى نحصل على قوام ناعم ثم نقوم بإضافة قطرات المسك وتقلب جيدا حتى تمتزج المكونات تماماً.

يوضع هذا الخليط في برطمان زجاجي صغير ويستخدم تحت الابط يومياً باستمرار بعد الاستحمام.

ثانياً: طريقة عمل مزيل العرق بالكاكاو:-

المكونات:-

ثلاث معالق من شمع العسل.

ربع ملعقة صغيرة من زبدة الكاكاو.

ملعقتين صغيرتين من زيت جوز الهند.

قطرات من زيت اللافندر.

قطرات من زيت الزعتر.

قطرات من زيت الخروع.

قطرات من زيت إكليل الجبل.

طريقة التحضير:-

فى وعاء على حمام بخار نقوم بإضافة شمع العسل حتى نقوم بتذويبه ثم يضاف إليه زبدة الكاكاو وتخلط جيدا.

نضيف زيت جوز الهند واللافندر وزيت الزعتر وإكليل الجبل والخروع ونخلطهم.

يوضع الكريم في علبة محكمة الغلق لحين الاستخدام.

ثالثاً: طريقة عمل مزيل عرق بالليمون:-

المكونات:-

٦ معالق من زيت جوز الهند.

ربع كوب من بيكربونات الصوديوم.

ربع كوب من النشا.

٢٠ قطرة من زيت الليمون.

طريقة التحضير:-