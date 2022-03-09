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عمر شويل - جدة بنقلي الباذنجان غلط افضل طريقة لقلي الباذنجان بدون ما يشرب زيت وبطعم مقرمش ولذيذ - ثقفني
بنقلي الباذنجان غلط افضل طريقة لقلي الباذنجان بدون ما يشرب زيت موضوعنا اليوم عن الطريقة الصحيحة لقلي الباذنجان وأسرار القلي حتى تحصلي على باذنجان مقلي وصحي لا يؤثر على صحتك، الباذنجان من الأكلات التي نحبها جميعًا ونقوم بتحضيرها كأطباق جانبية بجانب الأطعمة المختلفة، تعاني الأمهات من مشكلة كبيرة في تحضير الباذنجان المقلي وهي أنه يتشّرب كمية كبيرة من الزيت مما يؤثر على صحتها وصحة أطفالها بسبب كمية الزيت الموجودة به ولكن في طريقتنا اليوم يمكنك قليه وتصفية الزيت حتى يصبح الباذنجان صحي ومفيد.
الطريقة الصحيحة لقلي الباذنجان بدون أن يتشّرب زيت
- قومي بإحضار الباذنجان الذي ستقومين بقليه واغسليه جيدًا ثم قومي بتقطيعه إلى شرائح إما صغيرة أو كبيرة بحسب رغبتك.
- أضيفي إلى الباذنجان النيء ملعقتين من الملح الأبيض واتركيه عليه بداخل وعاء به كمية من الماء المغلي لمدة عشر دقائق حتى يصبح لون الماء بني قليلًا.
- صفّي الباذنجان من الماء بواسطة المصفاة لمدة خمس دقائق حتى يتم تصفيته تمامًا من الماء.
- أحضري طاسة القلي وصبي في داخلها كمية وفيرة من الزيت واتركيه يسخن تمامًا ثم قومي بوضع الباذنجان بداخل الزيت حتى يصبح مقليًا وقلبيه على جميع الجوانب.
- بعد أن يصبح لون الباذنجان أقرب إلى الذهبي المحمر قومي برفعه من الزيت وضعيه على طبق مسطح موضوع عليه مناديل مطبخ ورقية.
- تعمل المناديل الورقية على تشّرب الزيت وامتصاصه إلى أكبر درجة ويصبح الباذنجان صحي تمامًا ويمكنك تقديمه بألف هناء لك ولضيوفك.
أهم فوائد تناول الباذنجان الصحية
- يحتوي الباذنجان على فيتامين سي الذي يقوي الجهاز المناعي للإنسان ويجعل الجسم أكبر قدرة على مقاومة الأمراض والفيروسات.
- يعزز الباذنجان صحة الجسم ويعالج الأنيميا ونقص كرات الدم الحمراء في الجسم فهو يحتوي على الفيتامينات وعنصر الحديد الهام للجسم.
- مفيد لصحة القلب حيث أنه يمنع من تصلب الشرايين وجلطات القلب لأنه غني بالفيتامينات وله قيمة غذائية عظيمة.
- يعزز الباذنجان صحة الجهاز العصبي ويحل الكثير من مشاكل القلق والتوتر.
- يحتوي على مضادات أكسدة قوية تقاوم الخلايا السرطانية التي تزيد من احتمالية إصابة الجسم بالأورام السرطانية التي قد تميت الإنسان.