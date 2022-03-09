بنقلي الباذنجان غلط افضل طريقة لقلي الباذنجان بدون ما يشرب زيت وبطعم مقرمش ولذيذ

بنقلي الباذنجان غلط افضل طريقة لقلي الباذنجان بدون ما يشرب زيت موضوعنا اليوم عن الطريقة الصحيحة لقلي الباذنجان وأسرار القلي حتى تحصلي على باذنجان مقلي وصحي لا يؤثر على صحتك، الباذنجان من الأكلات التي نحبها جميعًا ونقوم بتحضيرها كأطباق جانبية بجانب الأطعمة المختلفة، تعاني الأمهات من مشكلة كبيرة في تحضير الباذنجان المقلي وهي أنه يتشّرب كمية كبيرة من الزيت مما يؤثر على صحتها وصحة أطفالها بسبب كمية الزيت الموجودة به ولكن في طريقتنا اليوم يمكنك قليه وتصفية الزيت حتى يصبح الباذنجان صحي ومفيد.

الطريقة الصحيحة لقلي الباذنجان بدون أن يتشّرب زيت

قومي بإحضار الباذنجان الذي ستقومين بقليه واغسليه جيدًا ثم قومي بتقطيعه إلى شرائح إما صغيرة أو كبيرة بحسب رغبتك.

أضيفي إلى الباذنجان النيء ملعقتين من الملح الأبيض واتركيه عليه بداخل وعاء به كمية من الماء المغلي لمدة عشر دقائق حتى يصبح لون الماء بني قليلًا.

صفّي الباذنجان من الماء بواسطة المصفاة لمدة خمس دقائق حتى يتم تصفيته تمامًا من الماء.

أحضري طاسة القلي وصبي في داخلها كمية وفيرة من الزيت واتركيه يسخن تمامًا ثم قومي بوضع الباذنجان بداخل الزيت حتى يصبح مقليًا وقلبيه على جميع الجوانب.

بعد أن يصبح لون الباذنجان أقرب إلى الذهبي المحمر قومي برفعه من الزيت وضعيه على طبق مسطح موضوع عليه مناديل مطبخ ورقية.

تعمل المناديل الورقية على تشّرب الزيت وامتصاصه إلى أكبر درجة ويصبح الباذنجان صحي تمامًا ويمكنك تقديمه بألف هناء لك ولضيوفك.

أهم فوائد تناول الباذنجان الصحية