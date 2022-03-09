أصبغي حواجبك بنفسك في المنزل بملعقة حنة واحدة وأحصلي على حواجب مرسومة وجذابة بدون أضرار

تعاني بعض النساء من الحواجب الخفيفة لكثرة إزالتها بالوسائل المعروفة فإنها تؤثر على شكل الحواجب على المدى البعيد، وتبحث أيضا على طرق طبيعية للحصول على حواجب ثقيلة ولونها مميز، فيجب الابتعاد عن المستحضرات التى تؤدى إلى حدوث تساقط شعر الحاجب ويمكن استخدام بعض الزيوت الطبيعية لمعالجة مشكلة الحواجب، ويمكن أيضا صبغ الحواجب باللون البنى لإعطاء الحاجب مظهر جميل، وهذا سوف نتحدث عنه في مقالنا وهو طريقة عمل صبغة الحواجب الخفيفة والضعيفة.

أولا: وصفة صبغ الحواجب باللون البني

المكونات:-

ملعقة صغيرة من الحناء.

نصف ملعقة صغيرة من العصفر.

نصف ملعقة صغيرة من الكركم.

نصف ملعقة صغيرة من الشاي الأخضر.

ملعقة صغيرة من الماء.

فازلين.

طريقة التحضير:-

في وعاء صغير نقوم بإضافة الحناء والكركم ونقلب ثم نضيف العصفر والشاي وتخلط المكونات جيداً مع الماء وتترك جانبا لمدة من ٥ إلى ٦ ساعات حتى تختمر.

نقوم بتحضير الفازلين ووضع كمية من حول الحاجب لعدم التصاق الحناء خارج الحاجب عند رسمه ويمكن إزالته من على الجلد.

نقوم بإحضار عيدان القطن ويوضع في الخليط وتصبغ بها الحواجب مع الحرص على عدم خروج اى زوائد على الجلد لعدم التصاقها فى الجلد وتعطى الحاجب مظهر غير لائق.

يترك الخليط علي الحاجب لمدة ١٥ دقيقة ونقوم بإزالته بمسحه بقطعة من القطن ويغسل بالماء الفاتر.

بعد غسل الحاجب يجب وضع فازلين لترطيبه.

يمكن تحضير هذه الوصفة مرتين شهريا للحصول على أفضل النتائج.

ثانياً: وصفة الحناء والقهوة لصبغ الحواجب باللون البنى الغامق

المكونات:-

ملعقتين من الحناء.

ملعقة صغيرة من القهوة.

ربع كوب من الماء.

فرشاة استخدام الماسكرا.

طريقة التحضير:-