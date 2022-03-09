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عمر شويل - جدة أعملي ألذ بسكويت شاي تفطري بيه بالمقادير المظبوطة بطريقة مقرمشة ودايبة دوب وبأقل تكلفة - ثقفني
بسكويت الشاي من اسهل الوصفات التي يمكن اعدادها فهو المفضل لدى الصغار والكبار، ويوجد الكثير من انواع بسكوت الشاي فمنها البسكوت الساده بسكوت الكاكاو بالاضافة الى ذلك بسكوت الحليب وغيرها من الأنواع المختلفة وبالأخص الأطفال التي يتم تعويده على تناول الطعام ويوجد الكثير من الوصفات التي يتم من خلالها يتم صنع بسكوت الشاي، وسوف نتحدث عن طريقتة ببساطة.
طريقة عمل بسكوت الشاي
يوجد الكثير من الطرق التي من خلالها يمكن عمل بسكوت الشاي وجميعها طرق سهله وبسيطه واليوم سوف نقدم طريقة سهلة جدا وبمكونات متوفرة في كل منزل كل ما عليك فعله هو تتبع المقادير والطريقه التى سوف نعرضها لاقي في السطور التالية.
المقادير
- ثلاث أكواب من دقيق المخبوزات.
- ربع كوب من الزيت
- كوب من السكر البودر الناعم
- كيس صغير من الفانيليا
- رشة صغيرة من الملح
- ملعقه ونصف كبيره من البيكنج بودر.
- خمس ملاعق كبيرة من جوز الهند الناعم حسب الرغبة
طريقة التحضير
- بواسطة العجان الكهربي يتم خفق الزيت والسكر البودر بالإضافة الى ذلك الفانيليا والملح.
- بعد تجانس المكونات يتم وضع الدقيق والبيكنج باودر بالإضافة إلى ذلك جوز الهند المبشور.
- يتم خفق المكونات للحصول على عجينة متجانسة وبعدها يتم عجن العجينة لمدة عشر دقائق.
- بعد ذلك يتم وضع العجينة فى كيس بلاستيك ووضعها في الثلاجة لمده نصف ساعه.
- في غضون ذلك يتم إحضار قوالب الفرن وندهنها بالزيت ثم تغطيتها بورق الزبدة.
- بعد ذلك يتم اخراج العجينه من الثلاجه وتركتها ترتاح خمس دقائق اخرى.
- بواسطة فراده العجين يتم فرد العجينة على شكل دائره او مستطيل حسب الرغبه.
- بواسطة السكين او قطاعات العجين يتم تقطيع البسكوت من الأشكال المفضلة حسب الرغبة ثم وضعها في قوالب الفرن وتركه لمدة خمس دقائق.
- يتم إشعال الفرن ونتركه حتى يسخن على الأقل لمدة عشر دقائق.
- وبعد ذلك يتم وضع قوالب الفرن وتركها على نار متوسطة حتى تاخذ اللون الذهبى
- بعد خروجها من الفرن يتم تركها تبرد ثم يتم تعبئته في علب الثلاجه وتخزينها في مكان جاف وبالهناء والشفاء.