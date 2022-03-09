أعملي ألذ بسكويت شاي تفطري بيه بالمقادير المظبوطة بطريقة مقرمشة ودايبة دوب وبأقل تكلفة

بسكويت الشاي من اسهل الوصفات التي يمكن اعدادها فهو المفضل لدى الصغار والكبار، ويوجد الكثير من انواع بسكوت الشاي فمنها البسكوت الساده بسكوت الكاكاو بالاضافة الى ذلك بسكوت الحليب وغيرها من الأنواع المختلفة وبالأخص الأطفال التي يتم تعويده على تناول الطعام ويوجد الكثير من الوصفات التي يتم من خلالها يتم صنع بسكوت الشاي، وسوف نتحدث عن طريقتة ببساطة.

طريقة عمل بسكوت الشاي

يوجد الكثير من الطرق التي من خلالها يمكن عمل بسكوت الشاي وجميعها طرق سهله وبسيطه واليوم سوف نقدم طريقة سهلة جدا وبمكونات متوفرة في كل منزل كل ما عليك فعله هو تتبع المقادير والطريقه التى سوف نعرضها لاقي في السطور التالية.

المقادير

ثلاث أكواب من دقيق المخبوزات.

ربع كوب من الزيت

كوب من السكر البودر الناعم

كيس صغير من الفانيليا

رشة صغيرة من الملح

ملعقه ونصف كبيره من البيكنج بودر.

خمس ملاعق كبيرة من جوز الهند الناعم حسب الرغبة

طريقة التحضير