خبز التورتيلا المورق اعمليه بالمياه والدقيق لكل انواع الساندوتشات

خبز التورتيلا، يعتبر خبز التورتيلا من أفضل أنواع الخبز التي تتسم بالمذاق الشهي كما أنها سهلة التحضير ولا تحتاج لمكونات كثيرة ويمكن استخدام خبز التورتيلا في الكثير من المطاعم ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على خطوات تحضير خبز التورتيلا.

خطوات تحضير خبز التورتيلا:

يتم تحضير خبز التورتيلا بكل سهولة بإحضار مقادير بسيطة وغير مكلفة وفيما يلي مقادير تحضير خبز التورتيلا:

أربعة كؤوس من الدقيق الأبيض المنخول.

كأس وربع من المياه.

ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة من ملح الطعام.

نصف كأس من الزيت النباتي.

طريقة تحضير خبز التورتيلا

هناك الكثير من السيدات التي لا تعرف الطريقة الصحيحة في تحضير خبز التورتيلا وفيما يلي الخطوات المتبعة في تحضير خبز التورتيلا:

أولًا يتم الحصول على إناء ويتم نخل الدقيق فيه ثم يتم إضافة كلًا من السكر والملح والزيت. بعد ذلك يتم تقليب كافة المقادير السابقة ثم يتم إضافة المياه بصورة تدريجية مع التقليب لحين أن يتم الحصول على عجينة متماسكة. يتم العجن لمدة ثلاثة دقائق لحين أن يتم الحصول على عجينة متماسكة منعًا لالتصاقها باليد. بعد ذلك يتم تركها لحين أن ترتاح لمدة ربع ساعة قبل تقطيها. بعد قضاء المدة يتم الحصول على صينية ثم يتم رشها بالدقيق ثم يتم تقطيع قطع العجينة إلى كرات. يتم رش كمية من الدقيق على سطح رخامي ويتم وضع عليها قطعة من العجينة. ثم يتم فرد العجينة بالاعتماد على النشابة لحين أن يتم الحصول على رغيف رقيق. الحصول على مقلاة وتكون مانعة للالتصاق ثم يتم وضع بها أرغفة خبز التورتيلا. يتم تركها لحين أن تستوي ثم يتم إخراجها ووضعها في طبق به مناديل لتمنع تعجن الأرغفة.

حشوات خبز التورتيلا:

يمكن أن يتم وضع مختلف الحشوات في الخبز التي من بينها كلًا من التالي:

حشوة البيض لخبز التورتيلا

بيضتان مقطعتان إلى شرائح.

حبتان من الخيار المقطع إلى شرائح.

جبن شيدر مقطع إلى شرائح.

ملعقتان من البقدونس.

الخبز لوضع الحشو.

حشوة الدجاج: