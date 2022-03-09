نتيجة روعه.. جربي البانثينول والقهوة خليط سحري هينور بشرتك من اول استعمال تبييض فوري

البانثينول والقهوة خليط سحري هينور بشرتك يعد خليط كريم البانثينول والقهوة لتفتيح الوجه من أفضل الوسائل التي يمكنك الاعتماد عليها في تفتيح بشرتك والمناطق الداكنة، فهو لا يقتصر على على البشرة فقط وإنما يمكنك استخدامه في تفتيح جميع مناطق الجسم، ويعتبر كريم البانثينول الطبي من الكريمات التي تتمتع بشهرة واسعة جدًا في عالم الكريمات والمرطبات الفعالة، فهو من الكريمات التي ينصح به الكثير من الأطباء، ويتوفر الكريم في جميع الصيدليات بأسعار مناسبة ويمكنك استخدامه في الكثير من الوصفات.

طريقة تحضير كريم البانثينول والقهوة لتفتيح الوجه

مكونات الطريقة:-

خمس ملاعق كبيرة من دقيق الأرز المنخول.

ملعقتان صغيرتان من نشا الذرة وأخرى من كريم البانثينول الطبي.

عصير ليمون.

قهوة مطحونة.

ماء ورد.

طريقة تحضير الكريم:-

أحضري وعاء مناسب لخلط المكونات ويجب أن يكون عميق قليلًا ثم قومي بوضع عصير الليمون مع ماء الورد واخلطيهم بداخله جيدًا.

بعد ذلك أضيفي نشا الذرة والقهوة مع دقيق الأرز إلى الخليط في الوعاء وقلبيهم مع بعضهم جيدًا حتى يتجانسوا ويصبح لديك كريم متجانس تمامًا.

نظفي بشرتك أولًا قبل دهن الكريم عليها وخلصيها من آثار المكياج.

ثم ابدئي في وضعه على بشرتك وادهنيها جيدًا من جميع الجوانب وبحركات دائرية حتى تتخلل البشرة.

اتركي الخليط على بشرتك لمدة نصف ساعة وبعد أن تصبح جافة على بشرتك يمكن أن تقومي بغسل بشرتك جيدًا وتتخلصي تمامًا منه.

لزيادة فعالية المزيج يمكنك إضافة بضع قطرات من زيت اللوز الحلو حتى يحفز الجلد والدورة الدموية ويزيد من نضارة البشرة واحمرارها.

كما أنه يعمل بمثابة مرطب قوي للبشرة ويعالج مشاكل مختلفة تعاني منها البشرة.

استخدمي هذه الوصفة مرتين من كل أسبوع واتبعي الوصفة لمدة شهر كامل.

أهم فوائد كريم البانثينول للبشرة

لكريم البانثينول الطبي العديد من الفوائد للبشرة ومن بينها:-