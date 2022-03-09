معجزة كريم النشا وماء الورد لتفتيح وتبييض البشرة وشد التجاعيد وإزالة البقع الداكنة من أول مرة

يعتبر مكون النشا أحد الوصفات الهامة والطبيعية التى تعمل على تفتيح البشرة وتساعد علي إغلاق المسام الواسعه، كما تعمل أيضاً على علاج حب الشباب وتمنع تكوينه مرة أخرى، بعكس الطرق الأخرى التى تحتوى على مواد كيميائية تضر البشرة، ويعتبر ماء الورد والنشا من الوصفات الطبيعية التى تمنح البشرة الاشراق والنضارة، إذن سوف نذكر لكم طريقة سهلة وبسيطة لعمل كريم النشا وماء الورد.

طريقة عمل كريم النشا وماء الورد

تعتبر النشا من الوصفات الطبيعية التى تساعد على تفتيح البشرة طبيعيا دون أى أضرار تصاحبها، لأنها تعد من المكونات الطبيعية الخفيفة على البشرة والتى تمنح البشرة الاشراق والبياض، ولا تقتصر فقط وصفاتها على التفتيح، بل هى تعمل على إزالة الرؤوس السوداء وإغلاق مسامات البشرة التى تتسبب فى ظهور حب الشباب، فهى تعمل على تصغير هذه المسامات وتعمل أيضاً على منع تكوين الحبوب، فهى مفيدة لجميع أنواع البشرة خصوصاً البشرة الدهنية التى تعانى من مشاكل كثيرة فى البشرة، ويعد ماء الورد من المكونات الطبيعية التى تعمل على تفتيح البشرة أيضاً، كما يعمل على إغلاق المسامات فهو بديل رائع للتونر الذى نستخدمه فى الروتين اليومى، ويمكن تحضير ماء الورد فى البيت بكل سهولة ويمكن أن نستخدمه بمفرده كتونر للبشرة بعد الغسول.

طريقة تحضير كريم النشا وماء الورد

المكونات

3 معالق كبارمن النشا.

3 معالق كبار من ماء الورد.

نصف عصيرليمونه.

ربع كوب من الماء المقطر.

وصفة كريم النشا وماء الورد