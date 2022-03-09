مقشر منزلي قوي لتقشير البشرة الدهنية وإزالة الدهون الزائدة والجلد الميت في غضون دقائق

البشرة الدهنية من أنواع البشرة التي تفرز دهون أو زيوت بكمية كبيرة جدا لدرجة أنها تظهر وكأنها لامعة ولها بريق جذاب وغالبا تكون البشرة دهنية في مرحلة المراهقة وتتسم هذه البشرة بوجود مسام واسعة بها، وغير كل هذا أن الأشخاص الذين يتمتعون ببشرة دهنية لا تظهر عليهم علامات الشيخوخة مثل الخطوط الرفيعة أو التجاعيد وغيرها بمعنى أنهم لا يتقدمون في السن، وأن هذه العلامات تظهر في وقت متأخر جدا فهذا الشيء يعد من أكثر مميزاتها ولكن بجانب هذا فيكون لها أضرار وسلبيات.

لأن عند عدم تنظيفها أو تقشيرها بإستمرار فقد تظهر عليها حب الشباب فهو من أكثر الأشياء المزعجة التي تشعر الفتاة تشعر بالإحراج وتؤثر سلبيا على شكل الوجه، لذلك لابد من العناية والإهتمام بالبشرة الدهنية فهذا الإهتمام يكون من خلال إستخدام ماسكات طبيعية، فهذه الماسكات تتكون من عدة مكونات طبيعية وتكون مفيدة على البشرة ولا تسبب لها أي ضرر ومن ضمن هذه الماسكات، هو ماسك الزبادي ودقيق الشوفان فهذه المكونات لها دور كبير جدا في تقشير البشرة الدهنية وتنظيفها من كل الشوائب والأتربة التي توجد بها فهذه الأشياء عند تراكمها قد تظهر الحبوب وأن هذا الماسك يساعد على التخلص بشكل نهائي من خلايا الجلد الميتة بالبشرة.

مكونات ماسك لتقشير البشرة الدهنية

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض.

ملعقتان كبيرتان من دقيق الشوفان.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.

طريقة عمل ماسك لتقشير البشرة الدهنية