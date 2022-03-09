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عمر شويل - جدة أسرار نجاح بلح الشام المقرمش في المنزل بأبسط المقادير أعملي بلح الشام بعجينة مظبوطة مقرمشة ولذيذة - ثقفني
بلح الشام هو نوع من الحلوى لذيذ الطعم يختلف بشكل كبير من حيث الشكل والطعم عن غيره من الحلويات، وقد بدأ ظهوره في بلاد الشام، وبدأ في الانتشار بعد ذلك حتى أصبح من أهم أنواع الحلويات التي يتم تناولها، ويتم تقديمها في العزائم وفي شهر رمضان الكريم، وقد يبحث الكثير من ربات البيوت عن خطوات تحضيره في المنزل، وهي بسيطة جدًا يمكن أن تتم في دقائق معدودة، وسوف نعرض هذه الطريقة في هذا المقال يمكنكم متابعتنا الآن.
طريقة عمل بلح الشام فى المنزل
جهزي بلح الشام الآن بكل سهولة لأفراد أسرتك وعائلتك، وسوف يستمتعون به بالتأكيد، فهو لا يحتاج مجهود أو حتى تكاليف عالية وإليكم الخطوات فيما يللي:
المكونات
- واحد كوب من الدقيق الأبيض.
- ثلاث أرباع كوب من الماء.
- ثلاث ملاعق من الزبدة غير مملحة.
- عدد ثلاث بيضات متوسطة الحجم.
- ملعقة واحدة كبيرة من النشا.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- رشة ملح.
- كمية مناسبة من شربات ثقيل القوام بارد.
طريقة تحضير بلح الشام
- قومي بإحضار وعاء على النار.
- اضيفي بداخله المياه والزبد.
- قلبي المكونات حتى تذوب الزبدة ويبدأ الخليط في الغليان.
- في وعاء آخر يتم إضافة الدقيق، ويتم خلطة مع الملح، والنشا، قلبي المكونات جيدًا حتى تتجانس المكونات.
- أضيفي إلى الخليط الموجود على النار الدقيق.
- قلبي بسرعة المكونات وقومي بلمها مع بعض حتى تتكون عجينة مناسبة.
- ارفعي الوعاء من النار واتركيه حتى يبرد تمامًا، ثم أضيفي إليه البيض واحدة تلو الاخرى، ثم قومي بالعجن جيدًا ليختلط البيض بالعجين كله.
- اتركي العجينة حتى تهدأ لمدة عشرة دقائق.
- احضري مقلاة واضيفي بها زيت.
- استخدمي كيس الحلويات لتشكيل اصابع بلح الشام، وقومي برصها داخل الزيت.
- ارفعي المقلاة على النار واتركيها حتى يتغير لونها إلى اللون الذهبي.
- قلبي بلح الشام على النار، وذلك حتى يصبح ذهبي من كل الجوانب.
- ارفعي بلح الشام بمصفاة الزيت جيدًا حتى يتخلص من الزيت الموجود به.
- ضعيه الان بداخل الشربات و اغمسيه ثم قومي برفعه مرة أخرى من الشربات وصفيه من الشربات الزائد به.
- يتم تقديمه في أطباق التقديم، ويتم تناوله بألف هنا وشفا.