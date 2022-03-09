أسرار نجاح بلح الشام المقرمش في المنزل بأبسط المقادير أعملي بلح الشام بعجينة مظبوطة مقرمشة ولذيذة

بلح الشام هو نوع من الحلوى لذيذ الطعم يختلف بشكل كبير من حيث الشكل والطعم عن غيره من الحلويات، وقد بدأ ظهوره في بلاد الشام، وبدأ في الانتشار بعد ذلك حتى أصبح من أهم أنواع الحلويات التي يتم تناولها، ويتم تقديمها في العزائم وفي شهر رمضان الكريم، وقد يبحث الكثير من ربات البيوت عن خطوات تحضيره في المنزل، وهي بسيطة جدًا يمكن أن تتم في دقائق معدودة، وسوف نعرض هذه الطريقة في هذا المقال يمكنكم متابعتنا الآن.

طريقة عمل بلح الشام فى المنزل

جهزي بلح الشام الآن بكل سهولة لأفراد أسرتك وعائلتك، وسوف يستمتعون به بالتأكيد، فهو لا يحتاج مجهود أو حتى تكاليف عالية وإليكم الخطوات فيما يللي:

المكونات

واحد كوب من الدقيق الأبيض.

ثلاث أرباع كوب من الماء.

ثلاث ملاعق من الزبدة غير مملحة.

عدد ثلاث بيضات متوسطة الحجم.

ملعقة واحدة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة ملح.

كمية مناسبة من شربات ثقيل القوام بارد.

طريقة تحضير بلح الشام