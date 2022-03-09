بجانب المحاشي المفضلة أعملي طاجن السبانخ باللحمة على الطريقة المصرية بطعم وريحة رهيبة

السبانخ تعد من ألذ الأكلات والتي تحتوي علي الكثير من العناصر الغذائية التي تفيد جسم الإنسان وتكون صحية ومغذية لأنها تكون غنية جدا بالفيتامينات والبروتينات ومليئة بالحديد والمعادن وغيرها، وهي من أنواع الخضراوات التي يكثر وجودها في فصل الشتاء وعادة تقوم جميع الأمهات بعملها لأنها مغذية جدا للأطفال ويتم تناولها في وجبة الغذاء وتقدم بجانب طبق من الأرز أو المكرونة والسلطة وغيرها، ومن الممكن أن نقوم بعمل السبانخ باللحمة أو بالفراخ ونجد عدد من السيدات يقومون بعملها بالأرانب وطريقة عمل طاجن السبانخ باللحمة سهلة جدا وبسيطة.

مكونات طاجن السبانخ باللحمة

نصف كيلو من السبانخ.

نصف كيلو من اللحمة.

ربع كيلو من البصل.

كوبان كبيران من عصير الطماطم.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الأرز.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من السمنة.

طريقة عمل طاجن السبانخ باللحمة