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عمر شويل - جدة بجانب المحاشي المفضلة أعملي طاجن السبانخ باللحمة على الطريقة المصرية بطعم وريحة رهيبة - ثقفني
السبانخ تعد من ألذ الأكلات والتي تحتوي علي الكثير من العناصر الغذائية التي تفيد جسم الإنسان وتكون صحية ومغذية لأنها تكون غنية جدا بالفيتامينات والبروتينات ومليئة بالحديد والمعادن وغيرها، وهي من أنواع الخضراوات التي يكثر وجودها في فصل الشتاء وعادة تقوم جميع الأمهات بعملها لأنها مغذية جدا للأطفال ويتم تناولها في وجبة الغذاء وتقدم بجانب طبق من الأرز أو المكرونة والسلطة وغيرها، ومن الممكن أن نقوم بعمل السبانخ باللحمة أو بالفراخ ونجد عدد من السيدات يقومون بعملها بالأرانب وطريقة عمل طاجن السبانخ باللحمة سهلة جدا وبسيطة.
مكونات طاجن السبانخ باللحمة
- نصف كيلو من السبانخ.
- نصف كيلو من اللحمة.
- ربع كيلو من البصل.
- كوبان كبيران من عصير الطماطم.
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الأرز.
- ملعقة واحدة صغيرة من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة.
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من السمنة.
طريقة عمل طاجن السبانخ باللحمة
- نقوم بتجهيز اللحمة أولا فمن خلال إحضار وعاء كبير ونضع به كمية مناسبة من الماء وعند غليان الماء نضع اللحمة فيتم تقطيعها على شكل مكعبات متوسطة الحجم.
- ونضيف إلى اللحمة رشة من الملح والفلفل الأسود وممكن أن نضع ورق اللورا والحبهان ونتركها على النار حتى يتم تسويتها جيدا.
- وبعد تسوية اللحمة يتم رفعها من على النار ثم نحضر إناء على النار ونضع به ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من السمنة ثم نضع ربع كيلو من البصل ويتم تقطيعه على شكل مكعبات صغيرة الحجم.
- ويتم تقليب البصل حتى يكون لونه ذهبي ثم نضيف إليه كوبان كبيران من عصير الطماطم ونضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح ونصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود.
- وبعد ذلك يتم إضافة ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة ورشة من السكر ويتم تقليبهم مع بعض ونتركهم على النار حتى نحصل على قوام كثيف.
- ثم نضع كمية السبانخ ويتم تقطيعها ونضيف ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الأرز ونضع كمية من شوربة اللحمة ونتركهم على النار حتى يتم تسوية السبانخ.
- وعند تسويتها نحضر طاجن ونضع به السبانخ ونضيف إليها قطع اللحمة ويتم إدخالها في الفرن ونتركها حتى يتغير لون اللحمة.