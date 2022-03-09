مكون سحري منزلي غير مكلف لتنظيف البشرة من الشوائب والجلد الميت لبشرة نقية وصافية كاليابانيين

تتعرض البشرة لبعض العوامل الضارة التي تؤثر عليها وتعرض البشرة للشيخوخة المبكرة وتعرضها أيضا لحب الشباب والتجاعيد وخاصة البشرة الدهنية فهى البشرة الأكثر تعرضاً لأكثر من مشكلة، فيجب على المرأة أن تقوم بتنظيف بشرتها للتخلص من كل الشوائب التي تؤثر على جمالها ورونقها، فسوف نقوم بتحضير كريم طبيعي منظف للبشرة داخل المنزل بطريق سهلة وآمنة وبأقل التكاليف.

كريم شمع العسل مع زيت اللوز

المكونات:-

كمية من شمع العسل.

ملعقتين من زيت اللوز.

ماء ورد.

زيت عطري من اللافندر أو البابونج أو شجرة الشاي.

طريقة التحضير:-

في وعاء على النار نقوم بوضع شمع العسل ثم نضع كمية زيت اللوز ونقلب حتى يذوب شمع العسل.

نقوم بإضافة ماء الورد تدريجياً على شكل خيط رفيع مع الاستمرار في التقليب حتى تمتزج كل المكونات جيدا.

يرفع الخليط من على النار، ثم نتركه حتى يبرد تماماً ثم نضيف الزيت العطري.

نقوم بتحضير برطمان خاص بالكريم ويوضع به الخليط ويحفظ في الثلاجة لحين الاستخدام.

كريم شرش الحليب والليمون

المكونات:-

٤ معالق من شرش الحليب.

٤ معالق من عصير الليمون.

طريقة التحضير:-

في بولة صغيرة نقوم بخلط شرش الحليب مع الليمون ويقلب جيدا.

نقوم بوضع الخليط في زجاجة صغيرة وتحفظ داخل الثلاجة لحين الاستخدام وعند استخدامه نقوم بوضع كمية منه على الوجه ثم يزال بقطعة من القطن.

كريم الزبدة وزيت اللوز

المكونات:-

٨ معالق من زيت اللوز.

٢ ملعقة صغيرة من الزبدة.

٢ ملعقة كبيرة صابون مبشور.

٢ ملعقة صغيرة ماء بطاطس مسلوقة باردة.

طريقة التحضير:-