كنز لا يقدر بثمن.. اخلط زيت الزيتون مع الليمون وضعه ليله واحدة قبل النوم ولن تستغني عنها طيلة حياتك

يعتبر زيت الزيتون من أهم الزيوت الموجودة في العالم، خاصة وأنه مستخلص من نبات الزيتون والذي تم ذكره في القرآن (والتين والزيتون)، وهو الدلالة على ما مدى قوة وفاعلية زيت الزيتون بالنسبة للجسم والبشرة والقلب بشكل خاص، كما يعمل زيت الزيتون والليمون بشكل قوي من التخلص من الدهون الصعبة في بعض أماكن الجسم ويقي من أمراض خطيرة أوعلى الأقل يقلل من نسبة الإصابة بها، وخاصة البشرة فهو يدخل في العديد من ماسكات العناية بالبشرة ماسك القهوة بزيت الزيتون. ولذلك نقدم لكم عدد من فوائد إستخدام زيت الزيتون والليمون في علاج الأمراض يوميا.

فوائد تناول زيت الزيتون والليمون للجسم

عامل فعال للتخلص من ارتفاع نسبة ضغط الدم، ويساعد علي تقليل نسبة الكوليسترول، مما يساعدنا على تعزيز صحة عضلة القلب، وتقليل مخاطر الاصابة بالجلطات، وأمراض الأوعية الدموية وتصلب الشرايين.

تقليل مخاطر الجلطات الدماغية حيث يساعد زيت الزيتون بشكل قوي على الوقاية من السكتة الدماغية؛ لما به من مواد مضاده للاكسده، ومساعده علي تقليل نسبة الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة الزهايمر.

عامل فعال لتقليل خطر مرض السرطان: حيث يمتلك زيت الزيتون خاصه عوامل مضاده للاتهابات والاكسده، كما أنه غني بالكثير من المواد الغذائية المفيدة التي تقي الإنسان من سرطان القولون، سرطان الثدي، وبالنسبة لليمون هو غني بالعناصر المضادة للأمراض السرطانية؛ لاحتوائه على فيتامين ج.

يساعد بشكل قوي على تقوية صحة الجهاز الهضمي لدى الإنسان: حيث يساعد على تعزيز وتنظيم الهضم، بحيث يهدي من نسبة الالتهابات والحد من نمو البكتريا، مما يجعل منه دواءا لتخفيف الالتهابات القولون خاصه القولون التقرحي.

يساعد تناوله قبل الأكل على تقليل نسبة الحموضة في المعدة، مما يؤدي علي امتصاص المواد والعناصر الغذائية المهمة بصورة أفضل بكثير.

فوائد تناول زيت الزيتون والليمون بالنسبة للتخسيس

يساعد بشكل قوي على التخلص من الوزن الزائد بالجسم لما به من ألياف تسرع من عملية الشعور بالشبع، كما أن الليمون مفيد جدا لذوي الحميات الغذائية. كما ينصح بشربه على الريق للمساعدة على هضم العديد من الدهون المستعصية في أماكن البطن والارداف ومساعد فعال تحديد حاجة الجسم من السكر.