نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأسرار الكوافيرات.. طريقة صبغ الشعر بالقهوة والكاكاو للحصول على لون بني غزالي بدون اي مواد كيميائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة صبغ الشعر بالقهوة والكاكاو للحصول على لون بني غزالي من الوصفات البسيطة والتي من الممكن أن يتم استعمالها لتخليص الشعر تماما من العديد من المشكلات، ومن أهمها التغيير للون مناسب ومن أكثر الألوان المتميزة، ومن خلال الآتي في تلك الفقرات القادمة نتحدث بالتفصيل عن أهم المعلومات عن أفضل المكونات التي من الممكن أن تدخل في عمل تلك التركيبة المتميزة، والتي تعمل على التحسين من لون الشعر وإعطائه أفضل درجة لونية، ومن خلال الآتي نعرض أهم المكونات الأساسية وطريقة التحضير للوصفة.

صبغ الشعر بالقهوة والكاكاو للحصول على لون بني غزالي

صبغ الشعر بالقهوة والكاكاو كي تحصلي على لون بني غزالي من أقوى الوصفات التي من الممكن أن تتم من خلال الاستعانة بالمكونات والمقادير البسيطة الآتية والتي لها القدرة على أن تزيل أي عيوب في الشعر مع استعمال تلك المكونات مع لمزج لكل تلك المقادير بشكل جيد، والاستفادة من كل ما تحتويه من مغذيات، ومن خلال الآتي نوضح مكونات الخليط.

مكونات خليط القهوة والكاكاو للصبغ

من أفضل الخلطات الطبيعية والتي من الممكن أن يتم عملها في البيت للحصول على رجة اللون البني المميزة والتي تعد مفضلة للكثير من السيدات والفتيات، ومن الممكن أن يتم التحضير من خلال الاستعانة بالمكونات الآتية:

ملعقة من القهوة.

ملعقة من الكاكاو

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من النشا.

ملعقة من الحناء.

ملعقة من الزبادي.

ملعقة من الفازلين.

طريقة التحضير للوصفة

من الممكن أن يتم التحضير السريع للمكونات من خلال اتباع الخطوات الآتية:

إسالة الفازلين تماما من خلال استعمال حمام مائي ومن ثم تتم إضافة القهوة مع الكاكاو مع التقليب المستمر ومن ثم نحصل على الخليط بعد إضافة المقدار المتبقي.

يتم وضع النشا مع الحناء وزيت الزيتون للفازلين والقهوة وبواسطة أداة ملائمة يتم التقليب الجيد للمكونات.

بعد أن تتم الإضافة للمقدار كامل ثم تطبيقه على الشعر وبعدها يغسل الشعر بالماء الفاتر.

التطبيق للخليط من المفضل الانتظام عليه للحصول على أفضل نتيجة.

لكي تحصلي على صبغة طبيعية للشعر بدون مواد كيميائية بحب عليك صبغ الشعر بالنسكافية والقهوة في البيت مثل الكوافيرات حيث تعطي مظهر جذاب بدون مواد كيميائية وبدون حدوث أي ضرر للشعر ولا يستغرق وقت إطلاقا حيث يعمل على صبغ الشعر باللون البني الغزالي في دقائق فقط فإذا اردتي أن تحصلين علىي شعرك ناعم ولون بني بدون وجود أي ضرر يحب أن تقومي بهذه الصبغة التي تعطي لون بني داكن