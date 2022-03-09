البصل الأخضر يشفي من 10 أمراض لا يتوقعها أحد إذا كنت قد أكلت البصل النئ تعرف على فوائدة المذهلة

يعتبر البصل الأخضر من أكثر الخضروات المحببة للعديد من الناس؛ وذلك نظرا لاستخدامه في كثير من الاستخدامات في الأطعمة اليومية على الوجبات المختلفة بالفطار والغداء والعشاء، كما أنه يعتبر مكمل غذائي قوي لما فيه من عدد كبير من الفيتامينات، ويحتوي أيضا على عدد من مضادات الأكسدة، التي تساعد على الوقاية من العديد من الأمراض المختلفة، كما أنه يساعد علي تخسيس أماكن مختلفة من جسم الإنسان ونظرا لما به من فوائد عديدة نقدم لكم فوائد البصل الأخضر على جسم الإنسان، وعلى البشرة وعلى الرجال خاصة من حيث الجنس.

فوائد تناول البصل الأخضر على الجسم

يحتوي البصل الأخضر على العديد من الفيتامين التي تساعد الجسم على مزاولة الحياة وأعماله اليومية ومنها فيتامين c وهو المسئول عن نسبة الكالسيوم في الجسم، وتقوية المناعة، وصحة الإنسان.

عامل فعال للتخلص من الالتهابات؛ لاحتوائه على كمية كبيرة من مضاد للأكسدة والذي يساعد بشكل قوي في التخلص من الكوليسترول في الجسم وتقليل الإصابة بأمراض الأوعية الدموية وأمراض القلب العديدة.

مسيطر فعال على السكر، وينصح به بشدة لأصحاب مرض السكري.

يقلل من خطر الإصابة بالأمراض الخطيرة مثل السرطان والقلب والسكري.

يحتوي البصل الأخضر على نسبة ليست بقليلة من العوامل الغذائية الذي يساعد بدوره على تقوية العظام ومنع حدوث هشاشة العظام.

البصل الأخضر صاحب دور فعال في المحافظة على نظر الإنسان بشكل عام؛ لما به من فيتامينات متخصصة في ذلك.

يقلل من نسب الإصابة بالبرد والكحه؛ لأن من المعروف عنه أنه مضاد حيوي طبيعي.

يعمل البصل بشكل فعال لدى الرجال خاصة ومفيد للجسم، حيث يعزز من الرغبه الجنسيه، تقويه العضاء التناسليه، زياده نسبه هرمون التيستوستيرون.

طريقة استخدام البصل كماسك فعال للبشرة

عامل قوي في التخلص من حبوب البشرة وحماية البشرة من الالتهاب، يساعد البشرة على استعادة توهجه، ويقلل من سرعة ظهور الشيخوخة ، يمكن استخدامه كماسك للبشرة للتخلص من البقع الداكنه للجسم. ويمكن تحضيرة عن طريق الاتي

المكونات

مقدار ملعقتين من الحليب.

مقدار ملعقتين من خلاصة عصير البصل.

مقدار نقطتين من اي زيوت عطرية للتغطية على

رائحة البصل.

طريقة التحضير

أولا نقوم بجلب هذة المكونات وخلطها مع بعضها البعض، ونقوم بوضعه علي الوجه وتدليكه لمده لاتقل علي خمس دقائق، ويترك علي الوجه لمدة تتراوح مابين 10 دقائق _ 15 دقيقه. يستخدم هذا الماسك يوميا للحصول علي افضل نتيجه ممكنه.