دلكي جسمك بدلكة النشا المعجزة لتبييض وإزالة الأسمرار والجلد الميت من الجسم كله

تعتبر خلطة النشا من أقوى الخلطات الطبيعية التي يكون لها القدرة في تبييض الجسم والحصول علي جسم أبيض يكون له ملمس ناعم، لأن هذه الخلطة تساعد على ترطيبه من الجفاف الذي ممكن أن يتعرض له، وكذلك ممكن أن نستخدم هذه الخلطة لتبييض المناطق الحساسة أو الداكنة التي تكون باللون الأسمر، وهذا يجعل المرأة تشعر بالإحراج والخجل وتريد أن تحصل على الحل المناسب والذي يكون في نفس الوقت صحي ولا يسبب أي أضرار على بشرة الجسم، ولكن خلطة النشا عندما نمزجه مع مكونات طبيعية أخرى فإن يكون لها تأثير إيجابي وتعطينا النتيجة المطلوبة وهي تبييض الجسم وعلى العكس من إستعمال أنواع معينة من المنتجات أو نوع كريم يعمل على تبييض الجسم، فمن المعروف أن هذه الأشياء تتكون من مواد ضارة جدا تتلف بشرة الجسم تماما وخاصة على المنطقة الحساسة، لذلك ينصح دائما بعدم إستخدامها لكي نحافظ على الجسم حيث أن تبييض الجسم حلم تسعى كل فتاة أو إمرأة إلى تحقيقه ولكن بطريقة طبيعية ولا تكون مكلفة وبدون ترك آثار سلبية، وغالبا نجد أن أغلبية الفتيات يبحثون عن الخلطة الطبيعية التي تظهر نتيجتها في خلال وقت قصير جدا.

مكونات خلطة النشا لتبييض الجسم

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

أربع ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من الزبادي.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت اللوز.

طريقة عمل خلطة النشا لتبييض الجسم