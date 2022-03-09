أسهل طريقة لتحضير تشيز كيك الليمون المنعشة واللذيذة بدون فرن بمكونات اقتصادية

طريقة تحضير تشيز كيك الليمون، هناك العديد من الحلويات الأوروبية التي اشتهرت كثيرًا في الفترة الاخيرة في عالم الحلويات ومن أكثر وألذ الحلويات هو التشيز كيك وهناك العديد من النكهات التي يمكنك أن تحضير بها يمكنك تحضيرها بالليمون و البرتقال و صوص الفراولة كما تشائين، ولكننا اليوم من خلال موقعنا المتميز ثقفني حرصنا على تقديم أسرع وأسهل طريقة لعمل احلي تشيز كيك بنكهة الليمون بمكونات اقتصادية بدون مكونات باهظة.

مقادير التشيز كيك الليمون

هناك العديد من الحلويات الأوروبية التي ظهرت حديثاً في عالم الحلويات ومن أكثر الحلويات التي استهرت كثيرا في المطاعم و الكافيهات فهي من الحلويات الخفيفة والسريعة والمغذية جدًا لأنها تحتوي على طبقة من الجبنة الكريمي وطبقة من البسكويت وهذا ما يعطيها مذاق رائع وحرصنا على تقديم طريقة تحضير التشيز كيك بنكهة الليمون المنعش واللذيذ، يتكون التشيز كيك من عدة طبقات وكل طبقة لها مكوناتها الخاصة وسنبدأ بمكونات القاعدة وهي:

علبة من البسكويت.

3 معالق كبيرة من الزبدة المذابة.

ملعقة كبيرة من الماء الدافئ.

الكريمة:

2 كوب كريمة سائلة.

ربع كوب من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من الجيلاتين المذاب.

ربع كوب جبن كريمي.

كريمة الليمون لتزيين

كوب من عصير الليمون.

ربع كوب من الماء.

5 معالق من السكر.

ملعقة كبيرة من النشا.

2 صفار بيض.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

طريقة تحضير تشيز كيك الليمون

بعد أن قدمنا لكم كافة المكونات اللي نحتاجها في تحضير أحلى والذ حلوى منعشة وهي التشيز كيكة بالليمون، تأكدي أن هذه الطريقة لتشيز كبك ستعجب جميع أفراد أسرتك وهذا لأنها مغذية وطعمه جدا، كريمة الليمون ستعطيها لذة في طعمها وانتعاش فهي من الحلويات الاقتصادية و الخفيفة و السريعة لن تأخذ منك مجهود في تحضيرها والطريقة هي: