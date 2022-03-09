نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة لتحضير تشيز كيك الليمون المنعشة واللذيذة بدون فرن بمكونات اقتصادية في المقال التالي
طريقة تحضير تشيز كيك الليمون، هناك العديد من الحلويات الأوروبية التي اشتهرت كثيرًا في الفترة الاخيرة في عالم الحلويات ومن أكثر وألذ الحلويات هو التشيز كيك وهناك العديد من النكهات التي يمكنك أن تحضير بها يمكنك تحضيرها بالليمون و البرتقال و صوص الفراولة كما تشائين، ولكننا اليوم من خلال موقعنا المتميز ثقفني حرصنا على تقديم أسرع وأسهل طريقة لعمل احلي تشيز كيك بنكهة الليمون بمكونات اقتصادية بدون مكونات باهظة.
مقادير التشيز كيك الليمون
هناك العديد من الحلويات الأوروبية التي ظهرت حديثاً في عالم الحلويات ومن أكثر الحلويات التي استهرت كثيرا في المطاعم و الكافيهات فهي من الحلويات الخفيفة والسريعة والمغذية جدًا لأنها تحتوي على طبقة من الجبنة الكريمي وطبقة من البسكويت وهذا ما يعطيها مذاق رائع وحرصنا على تقديم طريقة تحضير التشيز كيك بنكهة الليمون المنعش واللذيذ، يتكون التشيز كيك من عدة طبقات وكل طبقة لها مكوناتها الخاصة وسنبدأ بمكونات القاعدة وهي:
- علبة من البسكويت.
- 3 معالق كبيرة من الزبدة المذابة.
- ملعقة كبيرة من الماء الدافئ.
الكريمة:
- 2 كوب كريمة سائلة.
- ربع كوب من عصير الليمون.
- ملعقة كبيرة من الجيلاتين المذاب.
- ربع كوب جبن كريمي.
كريمة الليمون لتزيين
- كوب من عصير الليمون.
- ربع كوب من الماء.
- 5 معالق من السكر.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- 2 صفار بيض.
- ملعقة كبيرة من الزبدة.
طريقة تحضير تشيز كيك الليمون
بعد أن قدمنا لكم كافة المكونات اللي نحتاجها في تحضير أحلى والذ حلوى منعشة وهي التشيز كيكة بالليمون، تأكدي أن هذه الطريقة لتشيز كبك ستعجب جميع أفراد أسرتك وهذا لأنها مغذية وطعمه جدا، كريمة الليمون ستعطيها لذة في طعمها وانتعاش فهي من الحلويات الاقتصادية و الخفيفة و السريعة لن تأخذ منك مجهود في تحضيرها والطريقة هي:
- في البداية نقوم بتحضير طبقة البسكويت نقوم بوضع قطع البسكويت فى الكبة و نقوم بطحن البسكويت ناعم جدًا.
- بعد ذلك نضيف الزبدة المذابة و ملعقة من الماء على البسكويت ونقلبهم مع بعضهم حتى يمتزجا ويصبح قوام البسكويت أشبه بحبات الرمل.
- ناتي بقالب التشيز كيك لابد أن يكون القالب له قاعدة منفصلة لكي تستطيعين إخراجه.
- نسكب خليط البسكويت في القالب و نقوم بتسويتة في القالب مع الضغط عليه بشئ ثقيل حتى يتماسك.
- نضع القالب في الثلاجة يتماسك حتى نقوم بتحضير الكريمة.
- بعد ذلك نأتي بوعاء كبير و نقوم بوضع 2 كوب من الكريمة السائلة و ربع كوب من الجبنة الكريمي وربع كوب من عصير الليمون.
- نذوب الجيلاتين في ملعقة من الماء حتى يذوب ثم نضيف على الكريمة.
- نأتي بالمضرب الكهربائي ونقوم بضرب كافة هذه المكونات جيدًا بالمضرب حتى يصبح القوام كريمي متماسك لابد من ضرب الكريمة لمدة 10 دقائق لكي يثقل قوامها.
- بعد ذلك نقوم بسكب خليط الكريمة على طبقة البسكويت ونوزعها عليه ونضعها فى الثلاجة لمدة ساعة لكي تتماسك طبقة الكريمة.
- نحضر كريمة الليمون لتزيين التشيز كيك نضع في وعاء 2 صفار من البيض ونضيف السكر ونضربهم مع بعضها بالمضرب اليدوي.
- ثم نقلب النشا و الماء ونضعهم على الصفار ونخلط كافة هذه المكونات جيدًا.
- بعد ذلك نرفع هذا الخليط على النار مع التقليب المستمر حتى يصبح لديك قوام كريمي.
- ارفعيه من على النار ونضع مكعب الزبدة ونخلطه مع المكونات ونتركه حتى يبرد ولابد من تغطيته.
- بعد أن يبرد نقوم بتوزيع كريمة الليمون على الكريمة ونضعه في الثلاجة لمدة ربع ساعة.
- نخرجها من القالب ونقوم بتقديمها للطعام بالصحة والهنا.