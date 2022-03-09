بخلطة المحشي السرية أسلقي وأعملي محشي الكرنب الملفوف السريع على الطريقة المصرية الأصلية بطعم ومذاق يجنن

يعد الكرنب نوع من أنواع المحاشي التي يعشقها أغلبية الناس سواء الكبار أو الصغار فمن المعروف أن الكرنب يوجد ويزداد بكثرة في فصل الشتاء ويتم حشو الكرنب بالأر،ز حيث نضيف إلى الأرز الخضرة والبصل والطماطم وبعض البهارات فخلطة حشوة الكرنب يتم تقديمها من خلال هذا المقال أما بالنسبة لطريقة سلق الكرنب، فقد تواجه دائما معظم السيدات مشكلة أو صعوبة في سلقه ولكن يمكننا أن نقدم إليكي سيدتي أسهل وأسرع طريقة لسلق ورق الكرنب وبدون تعب أو جهد.

مكونات سلق الكرنب

كرنبة واحدة.

كمية مناسبة من الماء.

كيلو واحد من الأرز المصري.

حزمة واحدة من الكزبرة الخضراء.

نصف حزمة من الشبت المفروم.

ربع كيلو من البصل.

ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من عصير الطماطم.

رشة من السكر.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود.

ملعقتان صغيرتان من الكزبرة الجافة.

أربع ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي.

كمية مناسبة من شوربة اللحمة.

طريقة عمل سلق الكرنب