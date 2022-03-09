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عمر شويل - جدة بخلطة المحشي السرية أسلقي وأعملي محشي الكرنب الملفوف السريع على الطريقة المصرية الأصلية بطعم ومذاق يجنن - ثقفني
يعد الكرنب نوع من أنواع المحاشي التي يعشقها أغلبية الناس سواء الكبار أو الصغار فمن المعروف أن الكرنب يوجد ويزداد بكثرة في فصل الشتاء ويتم حشو الكرنب بالأر،ز حيث نضيف إلى الأرز الخضرة والبصل والطماطم وبعض البهارات فخلطة حشوة الكرنب يتم تقديمها من خلال هذا المقال أما بالنسبة لطريقة سلق الكرنب، فقد تواجه دائما معظم السيدات مشكلة أو صعوبة في سلقه ولكن يمكننا أن نقدم إليكي سيدتي أسهل وأسرع طريقة لسلق ورق الكرنب وبدون تعب أو جهد.
مكونات سلق الكرنب
- كرنبة واحدة.
- كمية مناسبة من الماء.
- كيلو واحد من الأرز المصري.
- حزمة واحدة من الكزبرة الخضراء.
- نصف حزمة من الشبت المفروم.
- ربع كيلو من البصل.
- ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من عصير الطماطم.
- رشة من السكر.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود.
- ملعقتان صغيرتان من الكزبرة الجافة.
- أربع ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي.
- كمية مناسبة من شوربة اللحمة.
طريقة عمل سلق الكرنب
- نقوم أولا بتقطيع الكرنب ونحضر إناء كبير ونضعه على النار ونضع به كمية مناسبة من الماء ونتركه على النار حتى غليان الماء.
- وعند غليان الماء قومي بوضع أوراق الكرنب وممكن أن نضيف رشة من الملح في ماء السلق ونتركه حتى يتم تسوية ورق الكرنب جيدا.
- وبعد ذلك يتم وضع أوراق الكرنب التي تم سلقها في مصفاة مناسبة وبعد الإنتهاء يتم تجهيز وعاء مناسب ونضعه على النار ونضع به أربع ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي.
- ثم نضيف البصل ويتم تقطيعه على شكل مكعبات صغيرة الحجم ويتم تقليبه وعندما يكون باللون الذهبي نضع ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من عصير الطماطم.
- ويتم وضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح ونصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود وملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة ورشة من السكر.
- ونقلبهم ونتركهم على النار حتى يتم تسويتهم ثم نرفعه من على النار ونضيف إليهم كمية الأرز ونضع الكزبرة الخضراء المفرومة والشبت المفروم.
- ونضيف رشة من الملح والفلفل الأسود والكزبرة الجافة ويتم تقليب هذه الخلطة ونحضر أوراق الكرنب المسلوق ويتم تقطيعه بالحجم المرغوب فيه ونضع كمية من الخلطة بها ويتم لفه.
- وبعد الإنتهاء نضع الكرنب في الحلة ونضعها على النار ونضيف إليها كمية مناسبة من شوربة اللحمة ونتركه حتى يتم تسويته جيدا.