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عمر شويل - جدة الحمام المحشي بالفريك بحرفية كبرى قرى المشويات في البيت - ثقفني
تعتبر الحمام المحشي بالفريك من المأكولات الشهية التي يتم تقديمها بكثرة في العزائم أو المناسبات ولكن هناك الكثير من الأمهات التي لا تعرف طريقة تحضيره ولكن استطعنا في مقالنا التالي أن نقدم إليكم الخطوات المتبعة في تحضير الحمام المحشي بالفريك.
خطوات تحضير الحمام المحشي بالفريك
يتم تحضير الحمام المحشي بالفريك بكل سهولة كما أن المقادير ليست شديدة التكلفة وفيما يلي مقادير تحضير الحمام المحشي بالفريك.
مكونات الحمام المحشي بالفريك
- حمامتان حجمهم كبير.
- كأس من الفريك المغسول والمنقوع لمدة ستة ساعات.
- بصلة مفرومة.
- نصف كأس من عصير الطماطم.
- ملعقة من الصلصة.
- كبدة وقوانص الحمام ثم يتم تقطيعها إلى قطع صغيرة.
- ملح طعام ناعم.
- فلفل أسمر.
- بهارات حسب الرغبة.
- زنجبيل بودرة.
- أعواد من الخشب.
- جزر ويتم تقطيعه.
- القليل من الحبهان.
- ثلاثة ورقات لورا.
تحضير الحمام المحشي بالفريك
يتم تحضير الحمام المحشي بالفريك بخطوات بسيطة للغاية، فلدى الحمام المحشي بالفريك مذاق شهي للغاية ونكهة مميزة لا مثيل لها بالإضافة لسهولة تحضيرها وخطواتها الغير مكلفة فتتبعوا معنا في السطور الآتية الخطوات المتبعة في تحضير الحمام المحشي بالفريك.
طريقة تحضير الحمام المحشي بالفريك
- يتم الحصول على الحمام ويتم غسله جيدًا ثم يتم وضع في المصفاة من أجل التخلص من المياه بشكل نهائي ويصبح منفوش.
- بعد ذلك يتم التوجه لتجهيز خلطة الحشو ثم يتم غسل الفريك المنقوع جيدًا ثم يتم تصفيته ويتم إضافة كلًا من البصل المفروم والملح والفلفل والبهارات والزنجبيل وعصير الطماطم والصلصة والكبد والقوانص.
- يتم حشو الحمام من ناحية الرقبة لحين الصدر ويتم تثبيت العيدان الخشبية الصغيرة.
- بعد ذلك يتم حشي ما بين الوركيين ويتم غلقه بالعيدان الخشبية حتى لا يسكب الخليط من داخله.