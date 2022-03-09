الحمام المحشي بالفريك بحرفية كبرى قرى المشويات في البيت

تعتبر الحمام المحشي بالفريك من المأكولات الشهية التي يتم تقديمها بكثرة في العزائم أو المناسبات ولكن هناك الكثير من الأمهات التي لا تعرف طريقة تحضيره ولكن استطعنا في مقالنا التالي أن نقدم إليكم الخطوات المتبعة في تحضير الحمام المحشي بالفريك.

خطوات تحضير الحمام المحشي بالفريك

يتم تحضير الحمام المحشي بالفريك بكل سهولة كما أن المقادير ليست شديدة التكلفة وفيما يلي مقادير تحضير الحمام المحشي بالفريك.

مكونات الحمام المحشي بالفريك

حمامتان حجمهم كبير. كأس من الفريك المغسول والمنقوع لمدة ستة ساعات. بصلة مفرومة. نصف كأس من عصير الطماطم. ملعقة من الصلصة. كبدة وقوانص الحمام ثم يتم تقطيعها إلى قطع صغيرة. ملح طعام ناعم. فلفل أسمر. بهارات حسب الرغبة. زنجبيل بودرة. أعواد من الخشب. جزر ويتم تقطيعه. القليل من الحبهان. ثلاثة ورقات لورا.

تحضير الحمام المحشي بالفريك

يتم تحضير الحمام المحشي بالفريك بخطوات بسيطة للغاية، فلدى الحمام المحشي بالفريك مذاق شهي للغاية ونكهة مميزة لا مثيل لها بالإضافة لسهولة تحضيرها وخطواتها الغير مكلفة فتتبعوا معنا في السطور الآتية الخطوات المتبعة في تحضير الحمام المحشي بالفريك.

طريقة تحضير الحمام المحشي بالفريك