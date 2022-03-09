بمقادير غير مكلفة أعملي بسكويت النشادر المقرمش بطريقة صحية وبطعم يدوب في الفم

بسكويت النشادر من أكثر أنواع البسكويت الذي يتم عمله في الأعياد والمناسبات فهو يتميز بطعم رائع ولذيذ ويكون هش ومقرمش ودايب، ومن الممكن أن نقوم بعمل هذا البسكويت بطريقة سهلة وسريعة ومكوناته بسيطة وعادة نقوم بتشكيله على شكل أصابع أو دوائر، ولكن هذا يكون علي حسب الرغبة وعادة يتم تناول هذا البسكويت في وجبة الإفطار بجانب كوب من الشاي أو الحليب، وتوجد طريقتين لعمل بسكويت النشادر فطريقة منهم نضيف إليها الحليب والطريقة الأخرى لا نضيف إليها الحليب ولكن في هذا المقال نقدم الطريقة الأحلى والأسرع في خبزه.

يتميز بسكويت النشادر بطعمه اللذيذ والرائع فهو له رائحة تجذب إليها الكثير من الناس وعادة يقومون أغلبية الأشخاص بشراؤه من المخابز، ولكن يمكننا أن نقوم بخبزه في البيت بطعم أحلى بكثير وبطريقة سهلة وإقتصادية فمن الممكن أن نقوم بعمل بسكويت النشادر بإستخدام الزبدة أو ممكن أن نستخدم السمنة البلدى.

مكونات عمل بسكويت النشادر

كيلو واحد من الدقيق الأبيض.

ربع كيلو من السمنة البلدى.

كوبان كبيران من السكر البودر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من النشادر.

خمس بيضات.

نصف كوب كبير من الحليب السائل.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.

ملعقتان صغيرتان من الفانيليا البودر.

طريقة عمل بسكويت النشادر