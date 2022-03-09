نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمقادير غير مكلفة أعملي بسكويت النشادر المقرمش بطريقة صحية وبطعم يدوب في الفم في المقال التالي
بسكويت النشادر من أكثر أنواع البسكويت الذي يتم عمله في الأعياد والمناسبات فهو يتميز بطعم رائع ولذيذ ويكون هش ومقرمش ودايب، ومن الممكن أن نقوم بعمل هذا البسكويت بطريقة سهلة وسريعة ومكوناته بسيطة وعادة نقوم بتشكيله على شكل أصابع أو دوائر، ولكن هذا يكون علي حسب الرغبة وعادة يتم تناول هذا البسكويت في وجبة الإفطار بجانب كوب من الشاي أو الحليب، وتوجد طريقتين لعمل بسكويت النشادر فطريقة منهم نضيف إليها الحليب والطريقة الأخرى لا نضيف إليها الحليب ولكن في هذا المقال نقدم الطريقة الأحلى والأسرع في خبزه.
يتميز بسكويت النشادر بطعمه اللذيذ والرائع فهو له رائحة تجذب إليها الكثير من الناس وعادة يقومون أغلبية الأشخاص بشراؤه من المخابز، ولكن يمكننا أن نقوم بخبزه في البيت بطعم أحلى بكثير وبطريقة سهلة وإقتصادية فمن الممكن أن نقوم بعمل بسكويت النشادر بإستخدام الزبدة أو ممكن أن نستخدم السمنة البلدى.
مكونات عمل بسكويت النشادر
- كيلو واحد من الدقيق الأبيض.
- ربع كيلو من السمنة البلدى.
- كوبان كبيران من السكر البودر.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من النشادر.
- خمس بيضات.
- نصف كوب كبير من الحليب السائل.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.
- ملعقتان صغيرتان من الفانيليا البودر.
طريقة عمل بسكويت النشادر
- نقوم بتجهيز طبق كبير ونضع به ربع كيلو من السمنة البلدى بشرط أن تكون طرية ويتم إحضار مضرب البيض الكهربائي ويتم تشغيله على سرعة متوسطة.
- ونستمر في خفق السمنة لعدة دقائق حتى تكون باللون الأبيض الفاتح ويكون لها قوام هش ثم نضيف إليها كوبان كبيران من السكر البودر ونستمر في تشغيل المضرب لتجانس السكر مع السمنة.
- وبعد ذلك يتم إضافة خمس بيضات ولكي بطريقة تدريجية فنقوم بوضع بيضة تلو الأخرى مع الإستمرار في الخلط بإستخدام المضرب للحصول على قوام كريمي وهش جدا.
- ثم نضع ملعقتان صغيرتان من الفانيليا البودر ونضيف نصف كوب كبير من الحليب السائل ويتم تشغيل المضرب مرة أخرى وبعد ذلك قومي بوضع نصف ملعقة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.
- ونضيف ملعقة واحدة كبيرة الحجم من النشادر ونضع تدريجيا كيلو واحد من الدقيق الأبيض مع الإستمرار في العجن بإستخدام الإيد حتى تتجانس المكونات مع بعضها ونحصل على عجينة متماسكة وطرية.
- ثم نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونحضر صينية وندهنها بالسمنة ويتم تشكيل عجينة البسكويت بإستخدام كيس حلواني أو بالقمع ونضعهم في الصينية ويتم إدخالها في الفرن ونتركها حتى يكون لونه ذهبي.