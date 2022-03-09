ألذ كفتة أقتصادية ممكن تاكليها حضري كفتة الفراخ الاقتصادية بالتتبيلة والخلطة السرية بطعم وريحة جنان

تعد الفراخ من أكثر أنواع اللحوم التي يعشق تناولها العديد من الأشخاص وخاصة الأطفال فهم يحبون تناول الفراخ أكثر من اللحمة لذلك تقوم جميع الأمهات بعمل كل الوصفات التي يكون أساسها الفراخ، ومن ضمن هذه الوصفات أو الأكلات هي أصابع الفراخ المقرمشة أو كفتة الفراخ أو الفراخ بانيه وغير ذلك الكثير فقد توجد أكلة معينة يعشقها كل الناس وهي كفتة الفراخ، فهذه الأكلة تتميز بطعم لذيذ وشهي فمن الممكن أن نقوم بعملها بطريقة سريعة جدا وسهلة وأيضا لا تكون مكلفة، وغالبا نتناولها في وجبة العشاء أو في وجبة الغذاء مع طبق من البطاطس المقلية والمكرونة والسلطة وغيرهم.

كفتة الفراخ تعتبر من أنواع الكفتة اللذيذة في طعمها والتي يعشقها جميع الأشخاص بلا إستثناء و بالتحديد الأطفال فهم يحبون تناولها عادة في سندوتشات، فطريقة عمل كفتة الفراخ سريعة و بسيطة جدا ولا تكون مكلفة ولا تحتاج إلى جهد كبير و غالبا يتم عملها بإستخدام صدور الفراخ المخلية والمفرومة ناعم.

مكونات كفتة الفراخ

نصف كيلو من صدور الفراخ المخلية.

نصف حزمة من البقدونس المفروم.

حبتان من البصل.

فصين من الثوم المفروم.

نصف كوب كبير من البقسماط الناعم.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من بهارات الفراخ.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من البابريكا.

طريقة عمل كفتة الفراخ