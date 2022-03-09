نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألذ كفتة أقتصادية ممكن تاكليها حضري كفتة الفراخ الاقتصادية بالتتبيلة والخلطة السرية بطعم وريحة جنان في المقال التالي
تعد الفراخ من أكثر أنواع اللحوم التي يعشق تناولها العديد من الأشخاص وخاصة الأطفال فهم يحبون تناول الفراخ أكثر من اللحمة لذلك تقوم جميع الأمهات بعمل كل الوصفات التي يكون أساسها الفراخ، ومن ضمن هذه الوصفات أو الأكلات هي أصابع الفراخ المقرمشة أو كفتة الفراخ أو الفراخ بانيه وغير ذلك الكثير فقد توجد أكلة معينة يعشقها كل الناس وهي كفتة الفراخ، فهذه الأكلة تتميز بطعم لذيذ وشهي فمن الممكن أن نقوم بعملها بطريقة سريعة جدا وسهلة وأيضا لا تكون مكلفة، وغالبا نتناولها في وجبة العشاء أو في وجبة الغذاء مع طبق من البطاطس المقلية والمكرونة والسلطة وغيرهم.
كفتة الفراخ تعتبر من أنواع الكفتة اللذيذة في طعمها والتي يعشقها جميع الأشخاص بلا إستثناء و بالتحديد الأطفال فهم يحبون تناولها عادة في سندوتشات، فطريقة عمل كفتة الفراخ سريعة و بسيطة جدا ولا تكون مكلفة ولا تحتاج إلى جهد كبير و غالبا يتم عملها بإستخدام صدور الفراخ المخلية والمفرومة ناعم.
مكونات كفتة الفراخ
- نصف كيلو من صدور الفراخ المخلية.
- نصف حزمة من البقدونس المفروم.
- حبتان من البصل.
- فصين من الثوم المفروم.
- نصف كوب كبير من البقسماط الناعم.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من بهارات الفراخ.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من البابريكا.
طريقة عمل كفتة الفراخ
- يتم تجهيز الفراخ أولا فنقوم بفرم الفراخ لتكون ناعمة ثم نحضر طبق عميق ونضع به الفراخ المفرومة ونضيف إليها حبتان من البصل بشرط أن يكون البصل مفروم ناعم.
- وبعد ذلك نضع فصين من الثوم ويفضل أن يكون مهروس ونضيف نصف حزمة من البقدونس المفروم وقومي بوضع نصف كوب كبير من البقسماط المطحون الناعم.
- ثم يتم وضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح ونصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود وملعقة واحدة صغيرة الحجم من بهارات الفراخ ونصف ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.
- ونضع ربع ملعقة صغيرة الحجم من البابريكا ثم قومي بخلط كل هذه المكونات مع بعضها للحصول على عجينة متماسكة ونتركها في الثلاجه لمدة ساعة وبعد ذلك يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- ونحضر صينية ونضع بها قطعة من ورق الألمونيوم وندهنها بالزيت ويتم تشكيل عجينة كفتة الفراخ على شكل أصابع ونضعهم في الصينية ويتم إدخال الصينية في الفرن ونتركها حتى يتم تسويتها.