بملعقة حنة أصبغي حواجبك بنفسك في المنزل بدون أضرار لحواجب أكثر جاذبية ومرسومة

تعد الحواجب من أكثر الأشياء التي تؤثر على شكل الوجه وتجعله مميز وجذاب وملفت لأنظار الآخرين لذلك تعتبر الحواجب الخفيفة من أكبر المشاكل التي تواجه عدد كبير من الفتيات، فيلجأون إلى إستعمال مستحضرات التجميل التي يمكن من خلالها أن تظهر الحواجب بشكل جذاب وملفتة، ولكن بعد مرور وقت قصير من إستخدام هذه المستحضرات سوف يعود شكل الحواحب كما كانت من قبل وهذا الشيء تنزعج منه أغلبية الفتيات، لذلك يقومون بالبحث جيدا عن الوصفات الطبيعية التي يكون لها دور كبير جدا في الوصول إلى الحل السريع والمناسب فأن مستحضرات التجميل قد يكون لها أضرار سلبية.

وممكن أن تترك حساسية لا يمكننا أن نعالجها بسهولة فمن الأفضل أن نقوم بإستخدام الخلطات الطبيعية لتكثيف الحواجب، ومن ضمن هذه الخلطات هي خلطة الحنة فهذه الخلطة يكون لها تأثير قوي وتجعل الحواجب بشكل جذاب ويدوم مفعولها لفترة طويلة جدا من الوقت، وفي نفس الوقت تكون صحية فلا تتسبب في وجود أي أضرار عليها وقد نجد عدد من السيدات يقومون بصبغ الحواجب وهذا الشيء يتم في صالونات التجميل، ولكن إستخدام الصبغات يكون غير صحي ويتسبب في تساقط شعر الحواجب فتكون خفيفة ويوجد بها فراغات.

مكونات خلطة الحناء لصبغ الحواجب

كيس واحد من مسحوق الحناء.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الخروع.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الفازلين.

طريقة عمل خلطة الحناء لصبغ الحواجب

نقوم بتجهيز طبق مناسب ونضع به كيس واحد من مسحوق الحناء ويفضل أن تكون الحنة باللون البني لأن اللون الأسود غير مرغوب فيه.

وبعد ذلك يتم إضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الخروع وملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند وقومي بتقليبهم مع بعض للحصول على خليط متجانس وناعم.

ويتم وضع الفازلين حول منطقة الحواجب حتى لا يتأثر الجلد بهذه الخلطة ثم نضع خلطة الحناء على الحواجب ونتركها حوالي خمسة وعشرون دقيقة تقريبا.

وبعد ذلك نقوم بغسلها بإزالة الخلطة من خلال غسل الحواجب بالماء الفاتر.

ممكن أن نقدم طريقة أخرى لصبغ الحواجب بالحناء وهي عبارة عن تجهيز وعاء مناسب ونضع به ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق الحناء وملعقتان كبيرتان من الماء، ويتم خلطهم مع بعض للحصول على قوام ثقيل ويتم وضعها على الحواجب ونتركها لمدة خمسة وعشرون دقيقة ثم نقوم بغسلها بإستخدام الماء الفاتر.