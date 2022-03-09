نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعجينة قطنية وطرية أصنعي عجينة الكريب على أصولها بكل أسرارها وتكاتها لعمل ألذ حشوات حلو وحادق في المقال التالي
عمر شويل - جدة بعجينة قطنية وطرية أصنعي عجينة الكريب على أصولها بكل أسرارها وتكاتها لعمل ألذ حشوات حلو وحادق - ثقفني
الكريب يعتبر من ضمن المأكولات التي يحبها العديد من الأشخاص وبالتحديد صغار السن فأن عجينة الكريب من أسهل المعجنات أو الفطائر التي يمكن تجهيزها في البيت بطريقة سريعة وبمكونات بسيطة، وعادة يكون الكريب على شكل دائرة ومن الممكن أن يتم حشوة بالحلو أو بالمالح فمن ضمن الحشوات المالحة هي ميكس من الجبن المختلفة مثل الرومي والشيدر والموتزريلا أو بخلطة من الفراخ أو اللحمة المفرومة وغيرهم، وبالنسبة الحشوات الحلوة فيتم حشوه بالشوكولاته وبعض الفواكه وغير ذلك الكثير.
مكونات عجينة الكريب
- أربعة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض المنخول.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من الملح.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من السكر.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخميرة الفورية.
- بيضتان.
- كوبان كبيران من الحليب السائل.
طريقة عمل عجينة الكريبأ
- يتم تجهيز الخلاط الكهربائي ونضع به بيضتان ونصف ملعقة صغيرة الحجم من الملح ويتم تشغيل الخلاط ونستمر في تشغيله لخفق البيض بطريقة جيدة.
- وبعد ذلك يتم إضافة ملعقة واحدة صغيرة الحجم من السكر ويتم تشغيله مرة أخرى ثم نضع كوبان كبيران من الحليب السائل مع الإستمرار في خلط كل هذه المكونات مع بعضها.
- ثم نضع هذا الخليط في طبق مناسب وقومي بإضافة أربعة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض المنخول ويتم عجنهم بإستخدام مضرب السلك اليدوي ونستمر في العجن ثم نضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخميرة الفورية.
- ونستمر في تقليب جميع المكونات للحصول على قوام كريمي وناعم بشرط أن لا يوجد به أي تكتلات ثم يتم تغطية هذه العجينة ونتركها حتى تختمر قليلا لمدة نصف ساعة تقريبا.
- وبعد مرور هذا الوقت نحضر طاسة مسطحة ونضعها على النار ويفضل أن تكون النار هادئة جدا ويتم دهن الطاسة بالزبدة بإستخدام فرشاة.
- ثم نضع كمية مناسبة من عجينة الكريب في هذه الطاسة عند تسخينها ونقوم بفردها جيدا لتكون على شكل دائري ونتركها على النار حتى يكون لونها ذهبي من الوجهين.
- وبعد الإنتهاء من كمية عجينة الكريب نحضر الحشوة المرغوب فيها ونضعها على الكريب ويتم لفه وتسويته في الفرن.