بعجينة قطنية وطرية أصنعي عجينة الكريب على أصولها بكل أسرارها وتكاتها لعمل ألذ حشوات حلو وحادق

الكريب يعتبر من ضمن المأكولات التي يحبها العديد من الأشخاص وبالتحديد صغار السن فأن عجينة الكريب من أسهل المعجنات أو الفطائر التي يمكن تجهيزها في البيت بطريقة سريعة وبمكونات بسيطة، وعادة يكون الكريب على شكل دائرة ومن الممكن أن يتم حشوة بالحلو أو بالمالح فمن ضمن الحشوات المالحة هي ميكس من الجبن المختلفة مثل الرومي والشيدر والموتزريلا أو بخلطة من الفراخ أو اللحمة المفرومة وغيرهم، وبالنسبة الحشوات الحلوة فيتم حشوه بالشوكولاته وبعض الفواكه وغير ذلك الكثير.

مكونات عجينة الكريب

أربعة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض المنخول.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من السكر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخميرة الفورية.

بيضتان.

كوبان كبيران من الحليب السائل.

طريقة عمل عجينة الكريبأ