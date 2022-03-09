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عمر شويل - جدة شوربة الشوفان المفيدة للتخسيس السريع معاها نزول الوزن أصبح سهل - ثقفني
تعد شوربة الشوفان واحدة من المأكولات الشهية التي لديها مذاق شهي بالإضافة لسهولة التحضير في المنزل، فالشوفان له الكثير من الفوائد الصحية وهو من أهم الوجبات التي ينصح تناولها لمن يتبعون أنظمة الحمية الغذائية وتنزيل الوزن بالإضافة إلى الفوائد العديدة التي يقدمها الشوفان للجسم ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على الخطوات المتبعة في تحضير شوربة الشوفان.
شوربة الشوفان للتخسيس السريع
يتم تحضير شوربة الشوفان في المنزل بكل بساطة وبمقادير غير مكلفة نهائيًا وتلك المقادير هي كلًا من التالي.
مكونات شوربة الشوفان للتخسيس السريع
- أربعة كؤوس من المياه.
- القليل من الهيل.
- أربعة ثمرات من الطماطم ثم يتم فرمها.
- عودان من القرنفل.
- لحم الغنم ويتم تقطيعه.
- ستة ملاعق ونصف من الشوفان.
- ملعقتان من صلصة الطماطم.
- ملعقة من الفلفل الأسود.
- رشة من الملح الناعم.
- نصف ملعقة من الفلفل الحار.
- ربع ملعقة من الكمون المطحون.
- ملعقة صغيرة من ملح الليمون.
- ملعقة صغير من جوزة الطيبة.
- نصف ملعقة من النعناع.
- عودان من القرفة.
- شبت مفروم للتزيين.
خطوات تحضير شوربة الشوفان في المنزل
يتم تحضير شوربة الشوفان في المنزل بخطوات بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وتلك الخطوات تكمن في كلًا من التالي.
طريقة تحضير شوربة الشوفان
- يتم الحصول على إناء ويتم وضع فيه المياه ثم اللحمة ويتم رفعه على النار ثم يتم وضع كافة البهارات فيما عدا ملح الليمون.
- يتم ترك الإناء على النار لحين أن ينضج ثم يتم تصفيته من كلًا من المرقة والبهارات.
- يتم وضع اللحمة والمرقة على النار ثم يتم إضافة الطماطم المفرومة وخليط الطماطم وحين الغليان يتم إضافة الشوفان.
- القيام بترك المقادير على درجة حرارة منخفضة ثم يتم تركها لحين أن ينضج لمدة ربع ساعة.
- بعد ذلك يتم إضافة كلًا من الكمون وجوزة الطيب والفلفل الحار ثم يتم خلط المقادير مع بعضها البعض ثم يتم إضافة ملح الليمون ثم تزين بالاعتماد على الشبت أو البقدونس كبديل عنه.