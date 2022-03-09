شوربة الشوفان المفيدة للتخسيس السريع معاها نزول الوزن أصبح سهل

تعد شوربة الشوفان واحدة من المأكولات الشهية التي لديها مذاق شهي بالإضافة لسهولة التحضير في المنزل، فالشوفان له الكثير من الفوائد الصحية وهو من أهم الوجبات التي ينصح تناولها لمن يتبعون أنظمة الحمية الغذائية وتنزيل الوزن بالإضافة إلى الفوائد العديدة التي يقدمها الشوفان للجسم ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على الخطوات المتبعة في تحضير شوربة الشوفان.

شوربة الشوفان للتخسيس السريع

يتم تحضير شوربة الشوفان في المنزل بكل بساطة وبمقادير غير مكلفة نهائيًا وتلك المقادير هي كلًا من التالي.

مكونات شوربة الشوفان للتخسيس السريع

أربعة كؤوس من المياه. القليل من الهيل. أربعة ثمرات من الطماطم ثم يتم فرمها. عودان من القرنفل. لحم الغنم ويتم تقطيعه. ستة ملاعق ونصف من الشوفان. ملعقتان من صلصة الطماطم. ملعقة من الفلفل الأسود. رشة من الملح الناعم. نصف ملعقة من الفلفل الحار. ربع ملعقة من الكمون المطحون. ملعقة صغيرة من ملح الليمون. ملعقة صغير من جوزة الطيبة. نصف ملعقة من النعناع. عودان من القرفة. شبت مفروم للتزيين.

خطوات تحضير شوربة الشوفان في المنزل

يتم تحضير شوربة الشوفان في المنزل بخطوات بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وتلك الخطوات تكمن في كلًا من التالي.

طريقة تحضير شوربة الشوفان