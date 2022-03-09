عايزة تكوني زي ملكات الجمال ضعي ملعقة الفازلين قبل النوم ولن تصدقي ما يفعله لبشرتك

دائما تسعى جميع الفتيات والسيدات في الحصول على بشرة بيضاء فهذا الشيء حلم تحلم به كل فتاة وترغب في تحقيقه بطريقة طبيعية وبسيطة وبدون أي ترك آثار سلبية على الوجه، فمن المعروف أن البشرة البيضاء والتي تكون صافية ونقية هي التي تجعل المرأة مميزة عن غيرها ويكون لها إطلالة مشرقة، لذلك تبذل كل الجهد في أن تصل إلى الحلول المناسبة التي تساعد على تفتيح البشرة فقد يوجد بالوجه الكثير من المشكلات التي تنزعج منها أي فتاة، ومن ضمن هذه المشكلات هي وجود التصبغات والكلف أو وجود البقع الداكنة والحروق التي تنتج من التعرض الكثير لأشعة الشمس الضارة، وكذلك الحبوب والتجاعيد والرؤوس السوداء والهالات السوداء من ضمن مشاكل البشرة فبجانب تبييض الوجه تسعى الفتيات إلى حل هذه المشكلات، فكل هذا لا يمكننا التخلص منه إلا بإستخدام وصفة طبيعية مثل وصفة الفازلين مع الكركم فهذه الوصفة تكون سحرية ولها مفعول ونتيجة مدهشة، فقد تظهر نتيجتها من أول إستعمال لذلك لا يمكن لأي فتاة أن تستغنى عن وصفة الفازلين نهائيا، حيث أن الفازلين وحده يمتلك العديد من المميزات التي تعمل على علاج مشكلات البشرة في أسرع وقت.

مكونات وصفة الفازلين لتبييض البشرة

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الفازلين.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق الكركم.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من الزبادي.

طريقة عمل وصفة الفازلين لتبييض البشرة