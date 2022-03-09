حضري الغريبة بالسكر بطعم رائع ولذيذ وبشكل جديد

الغريبة بالسكر ، من الحلويات اللذيذة والشهية التي لها مذاق رائع وجميل جداً، تعتبر من الحلويات التي يتم تقديمها بأكثر من شكل فيمكن تقديمها على شكل كرات صغيرة مزينة بالمكسرات أو يمكن تقديمها على شكل قطع صغيرة مزينة بالسكر البودر والشربات، فطرق تقديمها عديدة ومتنوعة فهي من الحلويات سهلة التشكيل، ويمكن تقديمها في العديد من المناسبات أو يمكن تقديمها للضيوف بالمنزل فهي رائع في الشكل والطعم، ومكوناتها سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل الغريبة بالسكر بطريقة سهلة وبسيطة.

مكونات عمل الغريبة بالسكر

تتكون الغريبة بالسكر من مكونات بسيطة وسهلة هي كما يلي:ـ

2 كوب من الدقيق.

كوب من الزبدة.

3 من صفار البيض.

كوب من السكر البودر.

كوب من النشا.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

1 ملعقة صغيرة ماء ورد.

ملعقة صغيرة ماء زهر.

طريقة التحضير

يتم تحضير الغريبة بالسكر من خلال أبسط المكونات الممكنة وهي كما يلي:ـ

في العجان الكهربائي نقوم بوضع الزبدة مع السكر ثم نخفق المكونات حتي تتجانس المكونات تماماً. ثم نقوم بإضافة صفار البيض ونستمر في خفق المكونات حتي يختفي صفار البيض تماماً ثم نضيف ماء الورد وماء الزهر. نخفق المكونات مرة أخرى ثم نقوم بإضافة الدقيق والبيكنج بودر والنشا ثم نقلب المكونات حتي تتجانس تماماً ويختفي الدقيق وتتشكل لدينا عجينة. نترك العجينة لكي ترتاح لمدة ثلث ساعة داخل الثلاجة مع مراعاة تغطيتها.

طريقة التشكيل